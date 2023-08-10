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Balkon altına gizlenerek gelip motosikleti çaldı, yakalanmaktan kurtulamadı

10.08.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir şahsın binanın altında park halinde bulunan motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde rahatlığıyla dikkat çeken pişkin hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Olay, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Metliler Apartmanı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, binada bulunan balkonların altına gizlenerek gelen şahıs, park halinde bulunan motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Şahsın motosikleti çaldığı anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin çalışması sonrası olayın şüphelisi olduğu tespit edilen M.N., İrfan Önal Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, ’nitelikli hırsızlık’ suçundan sevk edildiği adliyede mahkeme kararıyla tutuklandı.

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