YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Balkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştüğü öne sürülen genç kadın öldü

Balkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştüğü öne sürülen genç kadın öldü

16.07.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştüğü öne sürülen genç kadın öldü

Balkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştüğü öne sürülen genç kadın öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10. kattaki evlerinin balkonundan, birbirine bağladığı çarşaflarla alt daireye inmeye çalışırken düştüğü iddia edilen 21 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir sitede ablasıyla yaşayan Derya T. (21), ablasıyla tartıştı. Tartışmanın ardından ablası genç kadını eve kilitleyerek dışarı çıktı.

Evden çıkmak isteyen Derya T, birbirine bağladığı çarşaflarla alt kattaki daireye inmeye çalışırken aşağı düştü.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, 10. kattan düşen Derya T'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Balkondan çarşafla inmeye çalışırken 10. kattan düştüğü öne sürülen genç kadın öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyorAntalya'da golf turizminde hareketlilik yaşanıyor
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğuTekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu
15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak
Anahtar Kelimeler:
Alanya genç kız ölüm

Antalya Namaz Vakitleri 16 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:43
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:23
Yatsı
21:57
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

Yasak aşkı öğrenince dehşet saçtı! Kilidi açmak için...

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.