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Ballı hardallı tavuk nasıl yapılır? MasterChef ballı hardallı tavuk tarifi ve malzemeleri

Metin Yamaner Metin Yamaner 05.11.2020 23:57 | Son Güncelleme:
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Ballı hardallı tavuk nasıl yapılır? MasterChef ballı hardallı tavuk tarifi ve malzemeleri

Ballı hardallı tavuk yemeği MasterChef dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan istenilen yemeklerden biri oldu. Heyecanın ve rekabetin daha çok arttığı MasterChef Türkiye’de 5 Kasım Perşembe akşamı İrlanda mutfağından yemekler yapıldı. Takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için yapacakları yemeklerden biri de ballı hardallı tavuk oldu. Peki, ballı hardallı tavuk nasıl yapılır? İşte ballı hardallı tavuk tarifi, yapılışı için gerekli malzemeler.

MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda İrlanda yemekleri yapıldı. Takımlar, ballı hardallı tavuk tarifi ile birlikte dokunulmazlığı kazanmak için kolları sıvadı. İşte pratik ve kolay ballı hardallı tavuk tarifive gerekli malzemeler.

BALLI HARDALLI TAVUK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 paket tavuk (dilediğiniz bir kısmı, ben kemiksiz but kullandım)

2 adet kapya biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı ballı hardal

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peynir

1 kutu krema

Yarım çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı fesleğen ve kekik

1 çay kaşığı köri

Yeteri kadar Tuz ve karabiber

Bir tutam Dereotu

BALLI HARDALLI TAVUK TARİFİ YAPILIŞI

İlk olarak biberler julyen doğranır.

Geniş bir tavaya tereyağı ve sıvı yağ eklenip biberler kavrulur.

Daha sonra soğan ve sarımsak eklenir.

Soğanlar pembeleşince tavuklar eklenir. Tuz, karabiber ve köri eklenerek kızartılır.

Başka bir tavaya 1 çay kaşığı kadar yağ eklenir.

Süt ve krema eklenir ve kremanın kıvamı biraz açılır.

Krema kaynamaya başlayınca kekik, fesleğen hardal ve kaşar eklenir.

Kaşar eriyince tava ocaktan alınır ve tavuğun üzerine eklenir.

1- 2 dk daha pişirilir, maydanoz ve dereotu eklenir, karıştırılıp ocaktan alınır.

İsterseniz tek başına yemek olarak isterseniz de makarna yanında servis edebilirsiniz.

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