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Resmi açıklama geldi! Beşiktaş seçime gidiyor: İşte tarihi

Beşiktaş'ta başkanlık koltuğunun geleceği için kritik süreç başlıyor. Siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurulun 27 Eylül ile 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanırken, camiada gözler başkanlık yarışına ve adaylara çevrildi.

Resmi açıklama geldi! Beşiktaş seçime gidiyor: İşte tarihi
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ta gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının ardından 27 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığı açıklandı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "8 Eylül 2026 tarihinde Tüpraş Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştiren Yönetim Kurulumuz, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı yapılması kararı almıştır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 27 Eylül Pazar günü yapılacaktır. 27 Eylül Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecektir.

Ayrıca toplantıda, 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirileceği tarih belirlenmiştir.

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Eylül Cumartesi günü yapılacaktır. 26 Eylül Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü düzenlenecektir.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı hakkında detaylı bilgilendirmeler, daha sonra ayrıca yapılacaktır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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