SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Ballon d'Or'da büyük kriz! Ödülün sahibi sızdırılınca ortalık karıştı... Real Madrid isyan etti: Asla saygı gösterilmeyen yerde olmayız!

Ballon d'Or'da büyük kriz! Ödülün sahibi sızdırılınca ortalık karıştı... Real Madrid isyan etti: Asla saygı gösterilmeyen yerde olmayız!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
28.10.2024 17:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da her sene yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü bu akşam sahibini bulacak. Tören öncesi Ballon d'Or puan listesinin sızdırıldığı ve Real Madridli Vinicius Junior'ın ödülü alacağı öne sürülmüştü. Ancak törenin başlamasına saatler kala büyük bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Ballon d'Or'da büyük kriz! Ödülün sahibi sızdırılınca ortalık karıştı... Real Madrid isyan etti: Asla saygı gösterilmeyen yerde olmayız!

2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi bu gece Fransa'nın Paris'de açıklanacak. Tören öncesinde Vinicius, Rodri, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimler ödülü kazanma konusunda favoriler arasında yer alıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde puanlama listesinin sızdırılarak Real Madridli Vinicius Junior'ın ödülün sahibi olacağı iddia edilmişti. Ancak ödülün sahibini bulmasına saatler kala Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'dan sürpriz bir iddia geldi.

BALLON D'OR SIRALAMASI SIZDIRILDI

Screenshot_4

Tören öncesi Ballon d'Or puan listesinin sızdırıldığı iddia edilerek Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın 630 puanla 1. olduğu görüldü. Ancak Fabrizio Romano'ya göre Manchester City ve İspanya'nın orta saha oyuncusu Rodri'nin , Vinicius ve Bellingham'ı geride bırakarak Ballon d'Or'un sahibi olabileceği bildirildi.

TÖRENE GELMİYORLAR

Screenshot_1

Romano'nun iddiasına göre, Vinicius Jr, Real Madrid'in Ballon d'Or'u kazanamayacağını bildiği için Paris'e gitmeyecek. Ayrıca, "Real Madrid'in yöneticileri öfkeli. Vini Jr'ın Ballon d'Or'u kazanamayacağından eminler" diyerek, hiçbir Real Madrid'linin törende yer almayacağını belirtti. Bu durumda, Başkan Florentino Pérez, Vinicius Jr, Teknik Direktör Carlo Ancelotti ve Jude Bellingham bugün törende yer almayacak.

RODRI: ''İSPANYA HAK EDİYOR''

skynews-rodri-euros-trophy_6637349

Rodri daha önce ödül hakkında konuşurken şunları söyledi : "Bir İspanyol kazanmayı hak ediyor. İspanyol futbolu bir Ballon d'Or kazananını hak ediyor. İspanya bir Ballon d'Or kazanmayı hak ediyor."

REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA

Screenshot_5

Real Madrid yönetimi: "Kriterlere göre ödülü Vinicius Junior veya Carvajal hak ediyor. Böyle olmaması halinde Ballon d'Or ve UEFA, Real Madrid'e saygı göstermiyor demektir. Real Madrid de asla saygı görmediği bir yerde olmaz!"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Vinicius Junior ballon d'or real madrid
En Çok Okunan Haberler
Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

Asgari ücret için konuşulan rakam tepki çekti

Derbiye saatler kala karar! Kadroya alınmadı, tesisleri terk etti

Derbiye saatler kala karar! Kadroya alınmadı, tesisleri terk etti

A Parti siyasete iddialı başladı: Eleştirilen ismin hikayesini Ağıralioğlu ilk kez açıkladı

A Parti siyasete iddialı başladı: Eleştirilen ismin hikayesini Ağıralioğlu ilk kez açıkladı

59 yıl sonra bir ilki başardı... Portekizlileri şaşkına çevirdi!

59 yıl sonra bir ilki başardı... Portekizlileri şaşkına çevirdi!

O telefon görüşmesi ortaya çıktı! İsmail Kartal'dan Mourinho'ya olay gönderme

O telefon görüşmesi ortaya çıktı! İsmail Kartal'dan Mourinho'ya olay gönderme

Kontrolden bile geçti! İşte Balotelli'nin yeni takımı

Kontrolden bile geçti! İşte Balotelli'nin yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Soğuklara meydan okuyun! Skechers dış giyimde indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

Stilinize yatırım yapın! Tommy Hilfiger'da kaçırılmayacak indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.