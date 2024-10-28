Ballon d'Or'da büyük kriz! Ödülün sahibi sızdırılınca ortalık karıştı... Real Madrid isyan etti: Asla saygı gösterilmeyen yerde olmayız!

2024 Ballon d'Or ödülünün sahibi bu gece Fransa'nın Paris'de açıklanacak. Tören öncesinde Vinicius, Rodri, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimler ödülü kazanma konusunda favoriler arasında yer alıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde puanlama listesinin sızdırılarak Real Madridli Vinicius Junior'ın ödülün sahibi olacağı iddia edilmişti. Ancak ödülün sahibini bulmasına saatler kala Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'dan sürpriz bir iddia geldi.

BALLON D'OR SIRALAMASI SIZDIRILDI

Tören öncesi Ballon d'Or puan listesinin sızdırıldığı iddia edilerek Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ın 630 puanla 1. olduğu görüldü. Ancak Fabrizio Romano'ya göre Manchester City ve İspanya'nın orta saha oyuncusu Rodri'nin , Vinicius ve Bellingham'ı geride bırakarak Ballon d'Or'un sahibi olabileceği bildirildi.

TÖRENE GELMİYORLAR

Romano'nun iddiasına göre, Vinicius Jr, Real Madrid'in Ballon d'Or'u kazanamayacağını bildiği için Paris'e gitmeyecek. Ayrıca, "Real Madrid'in yöneticileri öfkeli. Vini Jr'ın Ballon d'Or'u kazanamayacağından eminler" diyerek, hiçbir Real Madrid'linin törende yer almayacağını belirtti. Bu durumda, Başkan Florentino Pérez, Vinicius Jr, Teknik Direktör Carlo Ancelotti ve Jude Bellingham bugün törende yer almayacak.

RODRI: ''İSPANYA HAK EDİYOR''

Rodri daha önce ödül hakkında konuşurken şunları söyledi : "Bir İspanyol kazanmayı hak ediyor. İspanyol futbolu bir Ballon d'Or kazananını hak ediyor. İspanya bir Ballon d'Or kazanmayı hak ediyor."

REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA

Real Madrid yönetimi: "Kriterlere göre ödülü Vinicius Junior veya Carvajal hak ediyor. Böyle olmaması halinde Ballon d'Or ve UEFA, Real Madrid'e saygı göstermiyor demektir. Real Madrid de asla saygı görmediği bir yerde olmaz!"