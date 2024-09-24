Ballon d’Or'un sahibi sızdırıldı! Hakan Çalhanoğlu...

France Football dergisi tarafından 1956 yılından itibaren düzenlenen Ballon d’Or ödül töreni için geri sayım başladı.

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilecek ödül için dikkat çeken bir iddiada gündeme düştü.

Serie A devi Inter ile başarılı bir sezon geçiren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da aday olduğu Ballon d’Or'un kazanan oyuncunun belli olduğu ileri sürüldü.

BALLON D'OR'U KAZANAN BELLİ OLDU

Marca'da yer alan habere göre; Ballon d’Or'u bu yıl kazanan isim Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'yı kazanan Vinicius Jr. olacak.

Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek.

39 MAÇTA 35 GOL KATKISI VERDİ

Vinicius Junior geçen sezon Real Madrid formasıyla 39 maça çıktı ve 24 gol, 11 asistlik katkısı verdi.