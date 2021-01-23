Balltok’ta 505 daire tamamlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söz verdiği gibi 505 dairelik Yeni Karesi Konutları 1. etabın kalan yüzde 50’sini tamamlayarak 31 Ocak 2021’de anahtar teslimine başlıyor. Başkan Yılmaz, Baltok’u ziyaret ederek gece gündüz çalışan ekiplere hem kolaylıklar diledi hem de çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Yeni Karesi Bölgesi’nde inşaatına başlanılan Baltok konutlarını tamamlamak için attığı adımlar sonuç vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra yüzde 50’si yapım aşamasında olan projenin yüzde 99’unu tamamlayarak 31 Ocak tarihinde 505 dairenin anahtarlarını konut sahiplerine teslim edecek.

Baltok’ta çevre düzenlemesi başladı

Balıkesirlilerin, uygun fiyatlara kaliteli konut sahibi olabilmesi amacı güdülerek Büyükşehir Belediyesi güvencesinde ve desteğinde faaliyet gösteren Baltok, Yeni Karesi Konutları’nın; 505 dairelik 10 blok konut ve 1 blok ticari alandan oluşan 1.Etap çalışmalarında tamamlanmak üzere. Daire içlerinde ince temizlik çalışmalarının sürdüğü ve çevre düzenleme çalışmalarının da başlatıldığı Baltok konutları teslim için gün sayıyor.