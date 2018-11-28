Ballybrack FC'nin öldüğünü açıkladığı futbolcunun yaşadığı ortaya çıktı!

Leinster Senior Ligi'ndeki Ballybrack FC futbol takımından bir yöneticinin, federasyonu arayıp, Nuno La Fuente isimli İspanyol oyuncunun ülkesinde trafik kazasında hayatını kaybettiğini söylemesinin ardından, takım oyuncu için ölüm ilanı yayınladı.

Hafta sonu ligde oynanan bütün maçlar öncesinde 'ölen oyuncu' için saygı duruşu yapıldı, futbolcular kollarına siyah bant taktı ve bu takımın maçı da ertelendi.

Futbolseverler ise sosyal medya hesaplarından kulübe baş sağlığı mesajları yağdırdı.

Ancak daha sonra Fuente'nin hayatta olduğunun açıklanmasının ardından İrlanda Cumhuriyeti futbol dünyasında kıyamet koptu.

Federasyon, ilgili takım aleyhine disiplin soruşturması başlattı.

Ballybrack FC ise yaptığı açıklamada, kulüp yönetimi içinde "kişisel sorunları" olan bir yöneticisinin skandala neden olduğunu ileri sürdü ve İrlandalı sporseverlerden özür diledi.

Takım, olayın ardından bu yöneticini işine son verildiğini açıkladı.

(Sputnik)

