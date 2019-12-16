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Balon balığı tehlikesi: Kedi bile yemiyor

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | Son Güncelleme

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarında son yıllarda sıkça görülen Balon Balığı, denizdeki canlıların yanı sıra tekne ve olta balıkçılarını da tehdit eder duruma geldi.

Gökova Körfezinde kıyıda olta balıkçılığı yapan vatandaşların oltasına sık sık Balon balığı takılması kıyı balıkçılarını tedirgin ederken, oltaya takılan yemler de Balon balığı tarafından yeniliyor. Balıkçılar, “Denizde tekne ile balık avlayan balıkçıların sık rastladığı Balon balığı bu defa kıyıda olta balıkçılığı yapan bizlerin oltalarımıza dadandı. Yemleri yemesi bir tarafa oltayı dişleri ile kesiyor” dediler.

Akyaka’da kıyıda olta balıkçılığı yapan vatandaşların yakaladığı Balon balığını kediye verdiklerini, fakat kedinin bile bu balığı yemediğini belirttiler. Siyanür ayarında zehirli olması ile dikkat çeken Balon balığını Kanada’dan ilaç sanayinde kullanılmak üzere talepte bulunulması üzerine balıkçılar, Gökova Körfezinde bir toplama alanının oluşturulmasını istediler.

Kaynak: İHA

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balon balığı balon balığı tehlikesi

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