Balotelli 10 milyon euro... Burak Yılmaz ve Hulk ile görüşülecek

31 yaşındaki santrfor yükselen grafiğiyle bu sezon İtalya Milli Takımına kadar yükselmişti. Adana Demirspor'da adeta kendini bulan Balotelli, takımdan ayrılabilir...

"KULÜBÜMÜZLE 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Balotelli'ye Avrupa takımları ile Arap takımlarından teklifler var. Kulübümüzle 2 yıl daha sözleşmesi var ve biz kendisini bırakmayı düşünmüyoruz. Ancak ederini bulur bir teklif olması durumunda kulüp menfaati açısından bakarız." dedi. (Skorer)

"10 MİLYON EURO"

Gökmen Özcan'ın bilgisine göre, Meksika'dan bir kulüp, Mario Balotelli'yle ilgileniyor. Demirspor kaynaklarına göre konuşulan rakam, 10 milyon Euro. Demirspor, eğer Balotelli'yi satarsa ilk 2 muhtemel hedef; Hulk ve Burak Yılmaz olacak.



