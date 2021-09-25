Balotelli: Akıllı mıyım, değil miyim gösterdim

Beşiktaş'ın Adana Demirspor maçında Sergen Yalçın'a yaptığı hareketle olay yarayan Mario Balotelli, TV 100'e açıklamalarda bulundu. İşte Mario Balotelli'nin açıklamaları...

"BEŞİKTAŞLILARLA SIKINTIM YOK"

Türkiye'ye gelmeden önce benimle ilgili olan ne varsa izledim. Bu benim prensibimdir. Profesyonellik budur. Profesyonel sporculukta bu zaten vardır. Türkiye ile ilgili bütün bilgileri aldım. Ben, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyla, halkıyla, bana gösterdikleri ilgiyle hep mutlu oldum. benim Beşiktaş taraftarıyla hiçbir sıkıntım yok.

"BEŞİKTAŞLILAR, BANA KUCAK AÇTI"

Beşiktaş taraftarının, zamanında bana yapmış olduğu destekten de haberim var. Bana her zaman kucak açtılar. Beşiktaşlı taraftarlarla, Beşiktaşlı futbolcularla hiçbir sıkıntım yok. Beşiktaş'ta oynayan birçok futbolcu benim zaten arkadaşım. Bunu o akşam da herkes gördü. Ben birçok futbolcuyla orada sarıldım, kucaklaştım.

"BİR ARKADAŞIM GÖSTERDİ..."

"Ben soyunma odasındayken, maça çıkmadan önce, ismini vermek istemedigim bir futbolcu arkadaşım bana videoyu izletti. Sergen Yalçın'ın bana "Beyni yok" dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, 'Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var. Akıllı mıyım, değil miyim?' Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim' dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da kenarda oturan futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz, hiçbir zaman da olmaz. Onların bana nasıl baktığını biliyorum.

"TÜRKİYE İKİNCİ VATANIM"

Şu bilinsin ki benim parayla pulla hiçbir zaman işim olmaz. Ben bu sporu, futbolu çok seviyorum. Beni tanıyan herkes bilir. Bana sahip çıkan Adana Demirspor taraftarlarını çok seviyorum. Adana halkını çok seviyorum. Sayın Başkan Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, hocamız ve taraftar bana her zaman destek oldular. Burası çok güzel bir şehir. Türkiye'de mutluyum, Türkiye benim ikinci vatanım. Burada bana gösterilen ilgi ve alakaya minnettarım.

"RANDEVU İSTEDİM"

Ayrıca ben çok yardımsever bir insanım. İtalya Milli Takımı ile şampiyon olduğumda aldığım bütün primi İtalya'daki sokak çocuklarına bağışladım. Ben çocukları çok seviyorum. Ben gençleri çok seviyorum. Benim için millet, din, dil, ırk hiç farketmiyor. Ben herkesi çok seviyorum. Ayrıca önümüzdeki hafta için devlete bağlı olan kimsesizler yurdundan bir randevu istedim.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE TEŞEKKÜRLER"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de olumlu bir şekilde karşılık verip teşekkür etti. Orada bulunan çocuklara yardımda bulunacağım. Onlara forma, futbol ayakkabısı, spor ayakkabı, kırtasiye malzemeleri, eşofman takımı, şortlar alacağım. Ne varsa, ne eksikleri varsa hepsini tek başıma karşılama kararı aldım. Bana bu fırsatı verdiği için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Adana Demirspor takımının oyun sistemi, oyun disiplini çok iyi. Ben burada çok mutluyum, büyük başarılar yakalamak istiyorum. Burası tam olarak benim yuvam gibi. En başta teknik heyetimiz, başkanımız Murat Sancak bey ve Metin Korkmaz bey futbol adına çok sağlıklı bir ortam oluşturmuşlar. Burası tam bir futbol şehri. Burada büyük başarılar yakalamak istiyorum. Şampiyonluklar yaşamak istiyorum.

