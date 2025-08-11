Balotelli'den Real Madrid hayali ve Barcelona açıklaması!

İtalyan futbolunun renkli ve tartışmalı isimlerinden Mario Balotelli, futbol kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Şu anda serbest oyuncu statüsünde olan Balotelli, yeni bir kulüp arayışında olduğunu ve kardeşi Enock ile birlikte futbolu bırakma hedefini paylaştı. Goal.com'a verdiği demeçte, geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Balotelli, Real Madrid'e transfer olma hayalini dile getirerek, "Real Madrid'e gitmek bir rüya olurdu" şeklinde konuştu. Bu açıklama, Balotelli'nin kariyerinde yeni bir sayfa açma isteği olarak yorumlandı.

"YASAL DEĞİLDİ"

Öte yandan, Barca Universal'e konuşan Balotelli, Barcelona'nın altyapısı La Masia'daki günlerine dair dikkat çekici anılar paylaştı. La Masia'nın futbol dünyasına kazandırdığı yeteneklerle ünlü olduğunu belirten Balotelli, kendi dönemindeki takımlarının olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu ve rakiplerine karşı adeta 'yasal olmadığını' ifade etti. Balotelli, La Masia'da aldığı eğitimin, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde farklı sistemlere adapte olmasında büyük rol oynadığını vurguladı. "O takım gerçekten inanılmazdı. Herkes çok yetenekliydi ve rakiplerimiz için işler hiç de kolay olmuyordu" dedi.