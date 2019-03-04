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Balotelli, golü atar atmaz sosyal medyada paylaştı

FRANSA HABERLERİ  | 04.03.2019 07:47 | Son Güncelleme

Fransa Liginde Marsilya, sahasında Saint Etienne'i konuk etti. Mücadeleye Marsilya'nın golcü oyuncusu Mario Balotelli'nin gol sevinci damga vurdu. 12. dakikada Thauvin'in ortasında vole ile topu ağlara gönderen yıldız oyuncu gol sevincini enteresan bir şekilde kutladı.

Fransa Ligue 1'de 27. haftada Marsilya ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 12. dakikasında Balotelli ile öne geçen Marsilya, 21. dakikada Thauvin'in penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Marsilya, Saint-Etienne'i 2-0 mağlup etti. Marsilya puanını 44'e çıkarırken Saint-Etienne 43 puanda kaldı.

BALOTELLI GOL SEVİNCİNİ PAYLAŞTI

Golü attıktan sonra kameramandan telefonunu alan Balotelli takım arkadaşlarıyla gol sevincini videoya aldı. Golcü oyuncu daha sonra bu videoyu Instagram hesabından paylaştı. Balotelli'nin bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

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marsilya mario balotelli

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