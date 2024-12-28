Balotelli kariyerinde bir ilk yaşayabilir yeni adresi herkesi çok şaşırtacak cinsten!

Adana Demirspor'un eski yıldızlarından Mario Balotelli, yeni takımında da aradığı şansı bulamazken ayrılık çanları çalmaya başladı.

Balotelli şu ana kadar 6 karşılaşmada toplam 56 dakika süre alabilirken, takımın başına Patrick Vieira'nın teknik direktörlüğe gelmesiyle de Balotelli'nin oynama şansı iyice düştü.

ŞAŞIRTAN ADRES

Mario Balotelli'nin Genoa'dan ayrılmasına neden olabilecek teklif Meksika'dan geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Cruz Azul, Balotelli'yi kadrosuna katmak adına teklifini yaptı. İtalyan yıldıza 2 milyon Euro'luk bir teklif sunulduğu belirtilmekte. Bu da Genoa'dan haziran ayına kadar olan sözleşmesindeki ücretten 400 bin Euro fazlası anlamına geliyor.

KARİYERİNDE BİR İLK

Bu transfer gerçekleşirse Mario Balotelli kariyerinde ilk kez Avrupa dışında bir takıma transfer olmuş olacak.