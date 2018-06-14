Balotelli Marsilya'ya transfer olmak üzere!

İsmi zaman zaman Süper Lig ekipleri ile de anılan İtalyan santrafor Mario Balotelli, Fransız basınındaki haberlere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olimpik Marsilya ile anlaşmaya çok yakın.

Oyuncunun haklarını elinde bulunduran ünlü menajer Mina Raiola iddialara göre Rudi Garcia'nın teknik direktörlüğünü yaptığı takımla bugün görüşmeye gitti. Balotelli'nin kontratı teknik olarak haziran ayı sonunda tamamlanacak olmasına rağmen özel bir madde ile Nice'in kasasına olası bir transferde 10 milyon Euro'nun geçeceği öne sürüldü. Oyuncunun ve menajerin alacağı ücretlerde anlaşmaya çok yakın olunduğunun da altı çizildi.

Liverpool'dan 2 sezon önce bonservis bedeli olmadan Nice'e gelen İtalyan forvet, bu kulüpte çıktığı 66 maçta 43 gol atmayı başardı.

(NTV)

