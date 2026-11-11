SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

İlkay Gündoğan Süper Lig ekibine! Çok konuşulacak transfer: Harekete geçtiler

Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi öncesinde sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. Sarı-kırmızılılarda beklediği forma şansını bulamayan İlkay Gündoğan için Süper Lig'den bir takımın devreye girmeye hazırlandığı öne sürüldü.

İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 36 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
İlkay Gündoğan Süper Lig ekibine! Çok konuşulacak transfer: Harekete geçtiler
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, takımdan ayrılabilecek isimlerle ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda beklenen forma şansını bulamayan İlkay Gündoğan'a Süper Lig'den talip çıktı.

İLKAY GÜNDOĞAN HAMLESİ

İlkay Gündoğan Süper Lig ekibine! Çok konuşulacak transfer: Harekete geçtiler 1

Takvim'de yer alan habere göre, Başakşehir, Galatasaray'da forma giyen İlkay Gündoğan'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Turuncu-lacivertli ekibin, deneyimli orta saha oyuncusu için devre arasında harekete geçmeyi planladığı belirtildi.

2025 yazında Manchester City'den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen İlkay, Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak yaşadığı sakatlığın ardından istediği seviyeye ulaşamayan tecrübeli futbolcu, bu sezon teknik heyetten beklediği süreleri alamadı.

FORMA ŞANSI BULAMADI

İlkay Gündoğan Süper Lig ekibine! Çok konuşulacak transfer: Harekete geçtiler 2

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de yalnızca 3 karşılaşmada görev yapan İlkay Gündoğan, toplam 64 dakika sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta şans bulan deneyimli oyuncunun görev süresi sadece 10 dakika oldu.

SÖZLEŞMESİNDE SON SEZON

İlkay Gündoğan Süper Lig ekibine! Çok konuşulacak transfer: Harekete geçtiler 3

36 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması da geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırıyor. Başakşehir'in devre arasında yapmayı planladığı hamlenin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, İlkay'ın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği de yakından takip ediliyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O maçta tribündeydi! Montella'nın yeni adresini duyurdularO maçta tribündeydi! Montella'nın yeni adresini duyurdular
Aziz Yıldırım'dan Dirk Kuyt kararı: Yeni görevi...Aziz Yıldırım'dan Dirk Kuyt kararı: Yeni görevi...
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Başakşehir İlkay Gündoğan son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO üyesi ülkeden F-35 hamlesi! 115 adet alacaklar

NATO üyesi ülkeden F-35 hamlesi! 115 adet alacaklar

Poligonda panik anları! Görevliler son anda müdahale etti

Poligonda panik anları! Görevliler son anda müdahale etti

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Hamid'in babası canlı yayında! 'Tıpkı babası'

Hamid'in babası canlı yayında! 'Tıpkı babası'

İstanbul'da fiyatlar kontrolden çıktı! Vatandaş çözüm bekliyor

İstanbul'da fiyatlar kontrolden çıktı! Vatandaş çözüm bekliyor

Fon soruşturması! 3 kişi hakkında tutuklama talebi

Fon soruşturması! 3 kişi hakkında tutuklama talebi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.