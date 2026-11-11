İlkay Gündoğan Süper Lig ekibine! Çok konuşulacak transfer: Harekete geçtiler

Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, takımdan ayrılabilecek isimlerle ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda beklenen forma şansını bulamayan İlkay Gündoğan'a Süper Lig'den talip çıktı.

İLKAY GÜNDOĞAN HAMLESİ

Takvim'de yer alan habere göre, Başakşehir, Galatasaray'da forma giyen İlkay Gündoğan'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Turuncu-lacivertli ekibin, deneyimli orta saha oyuncusu için devre arasında harekete geçmeyi planladığı belirtildi.

2025 yazında Manchester City'den bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen İlkay, Galatasaray kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak yaşadığı sakatlığın ardından istediği seviyeye ulaşamayan tecrübeli futbolcu, bu sezon teknik heyetten beklediği süreleri alamadı.

FORMA ŞANSI BULAMADI

Bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de yalnızca 3 karşılaşmada görev yapan İlkay Gündoğan, toplam 64 dakika sahada kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maçta şans bulan deneyimli oyuncunun görev süresi sadece 10 dakika oldu.

SÖZLEŞMESİNDE SON SEZON

36 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması da geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırıyor. Başakşehir'in devre arasında yapmayı planladığı hamlenin nasıl sonuçlanacağı merak konusu olurken, İlkay'ın sarı-kırmızılı takımdaki geleceği de yakından takip ediliyor.