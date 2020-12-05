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Balotelli'nin resmi imzası an meselesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.12.2020 12:17 | Son Güncelleme

Bir dönem Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mario Balotelli'nin Brezilya ekibi Vasco Da Gama ile anlaştığı ve resmi imzaların açıklanmasının an meselesi olduğu belirtildi.

Balotelli'nin resmi imzası an meselesi

Yaz transfer döneminde henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin Brezilya ekibi Vasco Da Gama ile sözleşme imzaladığı ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı açıklandı.

İddialara göre tarafların yıllık 2,5 milyon Euro garanti para karşılığında anlaşmaya vardığı ve sözleşmenin 1 yıllık yapılacağı söylentisi yayılmaya başladı. İtalya'da 4. Lig ekibi Sporting Franciacorta ile idmanlar yaparak fiziksel yeterliliğe kavuşmaya çalışan 29 yaşındaki Balotelli için özellikle Beşiktaş'a transferi gündeme gelmiş ancak teknik direktör Sergen Yalçın oyuncunun gelişine olumsuz baktığını açıkça dile getirmişti.

"MARADONA ETKİSİ YARATACAK"

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Vasco Da Gama'nın Sportif Direktörü Fabio Cardella yaptığı açıklamada, "Balotelli bize gelmeyi çok istiyor. Unutmayın Vasco, dünyada Real Madrid'den sonra en çok kupa kazanan 2. kulüp. Eğer Balotelli bize gelirse taraftarımız için Maradona etkisi yaratacak, buna inanıyoruz" sözlerini kullanmıştı.

"ZİHİNSEL OLGUNLUĞA ULAŞTI"

Balotelli'nin artık aptalca şeyler yapmayacağını ve zihinsel olguluğa ulaştığını düşündüklerini belirten Cordella, "Resmi olarak bir sözleşme yapılmadı ama görüşmelerimiz devam ediyor. Umarım 15 Ocak'a kadar bu transferi bitirebiliriz. Vasco'nun Balotelli gibi bir oyuncuya ihtiyacı var" diye konuştu.

Mario Balotelli son olarak İtalya 4. Ligi Sporting Franciacorta takımıyla idmanlara çıkarken görüntülenmişti.

(SPORX)


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