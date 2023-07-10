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  4. Balotelli'nin Türkiye hasreti dinmiyor! Şimdi de Trabzonspor'a haber gönderdi: Gol sorununuzu çözerim

Balotelli'nin Türkiye hasreti dinmiyor! Şimdi de Trabzonspor'a haber gönderdi: Gol sorununuzu çözerim

10.07.2023 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye macerasının ardından İsviçre ekibi Sion'un yolunu tutan ancak burada umduğunu bulamayan Mario Balotelli, Türkiye'ye dönmek için Trabzonspor'a haber gönderdi. İşte detaylar...

Adana Demirspor'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan dünyaca ünlü oyuncu Mario Balotelli, Adana macerasının ardından Sion'a gitmiş ancak burada beklentilerin çok altında kalarak adeta kabusu yaşamıştı.

İtalyan yıldız Türkiye günlerini unutamazken, Trabzonspor'a menajeri aracılığıyla haber gönderdiği öğrenildi.

"GOL SORUNUNUZU BEN ÇÖZERİM"

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Trabzonspor yetkililerine Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu ileten Balotelli, "Gol sorununuzu ben çözerim. Türkiye'ye dönmeye hazırım." dediği öğrenildi.

CEVAP BEKLENİYOR

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Bordo-mavili yöneticiler de teknik direktör Nenad Bjelica ile görüşerek kararını verecek. Bruno Petkovic'ten olumsuz yanıt alınması halinde Balotelli ile resmi görüşmelerin başlayabileceği öğrenildi.

6 GOL 1 ASİST

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Geçen sezon İsviçre takımında 21 maça çıkan İtalyan yıldız 6 gol 1 asistlik performansla oynadı. Yıldız oyuncu kariyeri boyunca ise tüm kulvarlarda 472 maça çıkarken 199 gol atmayı başarırken takım arkadaşlarına 43 gol pası verdi.


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