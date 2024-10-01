Balotelli'nin yeni adresi hayranlarını bile şaşırttı! ''Oraya kadar düştü mü?"

Adana Demirspor'dan ayrıldığından beri hiçbir takıma transfer olamayan Balotelli'nin yeni adresi belli olmak üzere. İspanyol basınında yer alan habere göre Balotelli 3. Lig yolcusu...

ÜÇÜNCÜ LİG'E GİDİYOR

İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; İspanya 3. Lig 2. Grup ekibi Intercity, Balotelli ile her konuda anlaşma sağladı. İşin sadece resmi imzaya kaldığı ifade edilirken, bu transferin kısa süre içinde duyurulacağı aktarıldı.

LİGİN EN KÖTÜ TAKIMLARINDAN

Intercity ligde oynadığı 6 maçta 6 puan toplayarak vasat bir performans sergiliyor. 3. ligin en kötü takımları arasında gösterilen Intercity'ye transfer olan Balotelli için sosyal medyada "oraya kadar düştü mü?" şeklinde yorumlar yapıldı.