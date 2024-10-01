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Balotelli'nin yeni adresi hayranlarını bile şaşırttı! ''Oraya kadar düştü mü?"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.10.2024 07:36
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Mario Balotelli'nin yeni adresi belli olmak üzere... Şu an için bonservisi elinde olan İtalyan futbolcunun üçüncü lige imza atacağı öğrenilirken, verdiği bu karar sonrası sosyal medyadaki hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Balotelli'nin yeni adresi hayranlarını bile şaşırttı! ''Oraya kadar düştü mü?"

Adana Demirspor'dan ayrıldığından beri hiçbir takıma transfer olamayan Balotelli'nin yeni adresi belli olmak üzere. İspanyol basınında yer alan habere göre Balotelli 3. Lig yolcusu...

ÜÇÜNCÜ LİG'E GİDİYOR

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İspanyol gazetesi AS'ta yer alan habere göre; İspanya 3. Lig 2. Grup ekibi Intercity, Balotelli ile her konuda anlaşma sağladı. İşin sadece resmi imzaya kaldığı ifade edilirken, bu transferin kısa süre içinde duyurulacağı aktarıldı.

LİGİN EN KÖTÜ TAKIMLARINDAN

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Intercity ligde oynadığı 6 maçta 6 puan toplayarak vasat bir performans sergiliyor. 3. ligin en kötü takımları arasında gösterilen Intercity'ye transfer olan Balotelli için sosyal medyada "oraya kadar düştü mü?" şeklinde yorumlar yapıldı.

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