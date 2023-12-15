BAMBAŞKA BİRİ 14. BÖLÜM İZLE! Bambaşka Biri final ne zaman? Son bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

Bambaşka Biri dizi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bambaşka Biri 14. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan dizi heyecanla bekleniyor. Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran ve Menderes Samancılar gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. İşte Bambaşka Biri dizisi ile ilgili detaylar...
İlk 12 bölümü pazartesi akşamları yayınlanan Bambaşka Biri dizisi 8 Aralık 2023 tarihinden itibaren cuma akşamları yayınlanmaya başladı. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.
Bir kez daha kendi geçmişini araştıran Kenan, İdris'in peşine düşer. Kenan'dan uzak durmakta zorlanan Leyla da kendi kaynaklarını İdris'i bulmaya odaklar. Ne var ki, ikili İdris'in peşindeyken onu bekleyen büyük tehlikeler vardır.
Leyla'nın keşifleri Öztürk ailesiyle ilgili düğümleri hızla çözmeye başlar. Ancak Leyla'nın hırsı Turan'ı istemediği şeyler yapmaya itecektir. Gerçekleri öğrenen Sadık panikle hareket etmeye başlar. Bu durumdan faydalanan Doğan'ın planı beklenmedik bir misafir tarafından yarıda kesilir.
"Bambaşka Biri" dizisi, 25 Aralık'ta yayınlanacak olan 16. bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizi bu akşam 14. bölüm ile ekrana gelecek.
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
23:30 Orta Sayfa
01:30 Adım Farah
04:00 Bambaşka Biri
06:00 Yabani