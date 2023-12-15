MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. BAMBAŞKA BİRİ 14. BÖLÜM İZLE! Bambaşka Biri final ne zaman? Son bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

BAMBAŞKA BİRİ 14. BÖLÜM İZLE! Bambaşka Biri final ne zaman? Son bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

15.12.2023 20:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bambaşka Biri yeni bölüm detayları merak edildi. Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolde olduğu Bambaşka Biri, Fox TV'de yayınlanıyor. Dizinin yayın günü de araştırılan bir diğer konu oldu. 'Bambaşka Biri final ne zaman?' ekranı sorgulanıyor. Peki, Bambaşka Biri final ne zaman? İşte BAMBAŞKA BİRİ 14. BÖLÜM FULL İZLE ekranı ve Fox TV yayın akışı

Bambaşka Biri dizi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bambaşka Biri 14. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan dizi heyecanla bekleniyor. Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran ve Menderes Samancılar gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. İşte Bambaşka Biri dizisi ile ilgili detaylar...

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk 12 bölümü pazartesi akşamları yayınlanan Bambaşka Biri dizisi 8 Aralık 2023 tarihinden itibaren cuma akşamları yayınlanmaya başladı. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

BAMBAŞKA BİRİ 13. BÖLÜM ÖZETİ

Bir kez daha kendi geçmişini araştıran Kenan, İdris'in peşine düşer. Kenan'dan uzak durmakta zorlanan Leyla da kendi kaynaklarını İdris'i bulmaya odaklar. Ne var ki, ikili İdris'in peşindeyken onu bekleyen büyük tehlikeler vardır.

BAMBAŞKA BİRİ 14. BÖLÜM İZLE!

Leyla'nın keşifleri Öztürk ailesiyle ilgili düğümleri hızla çözmeye başlar. Ancak Leyla'nın hırsı Turan'ı istemediği şeyler yapmaya itecektir. Gerçekleri öğrenen Sadık panikle hareket etmeye başlar. Bu durumdan faydalanan Doğan'ın planı beklenmedik bir misafir tarafından yarıda kesilir.

ezgif.com-webp-to-jpg (1)

BAMBAŞKA BİRİ FİNAL NE ZAMAN?

"Bambaşka Biri" dizisi, 25 Aralık'ta yayınlanacak olan 16. bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizi bu akşam 14. bölüm ile ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
23:30 Orta Sayfa
01:30 Adım Farah
04:00 Bambaşka Biri
06:00 Yabani

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni bir kriz daha! O isim yine tartıştı! Tepki topladıYeni bir kriz daha! O isim yine tartıştı! Tepki topladı
Sokak stiliyle dikkat çekti! İddialı pozuna beğeni yağdı Sokak stiliyle dikkat çekti! İddialı pozuna beğeni yağdı
Önce Yetenek Sizsiniz'e sonra O Ses Türkiye'ye katılmıştı! Son hali olay...Önce Yetenek Sizsiniz'e sonra O Ses Türkiye'ye katılmıştı! Son hali olay...
Anahtar Kelimeler:
Burak Deniz Hande Erçel fox tv yayın akışı Bambaşka Biri ele turu erçel
En Çok Okunan Haberler
Demirtaş kalem kalem açıklayıp yetkilerden KDV indirimi istedi: Bunlar lüks değil ihtiyaç

Demirtaş kalem kalem açıklayıp yetkilerden KDV indirimi istedi: Bunlar lüks değil ihtiyaç

Arda Güler'e kadın taraftardan cinsel ilişki sorusu

Arda Güler'e kadın taraftardan cinsel ilişki sorusu

O ili sağanak yağış vurdu! Dere taştı, caddeler göle döndü

O ili sağanak yağış vurdu! Dere taştı, caddeler göle döndü

Icardi'nin antrenmandaki halini gören taraftar isyan etti: İlk 11'de istemiyoruz

Icardi'nin antrenmandaki halini gören taraftar isyan etti: İlk 11'de istemiyoruz

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerini yapay zeka belirledi!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerini yapay zeka belirledi!

Miray Daner'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

Miray Daner'in ateşli sahneleri sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Cebindeki elektronik sigaranın pili patladı! Bir anda alev aldı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Meditasyon seansı 300 dolar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.