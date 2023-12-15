BAMBAŞKA BİRİ 14. BÖLÜM İZLE! Bambaşka Biri final ne zaman? Son bölüm özeti ve Fox TV yayın akışı

Bambaşka Biri dizi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Fox TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Bambaşka Biri 14. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan dizi heyecanla bekleniyor. Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran ve Menderes Samancılar gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. İşte Bambaşka Biri dizisi ile ilgili detaylar...

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk 12 bölümü pazartesi akşamları yayınlanan Bambaşka Biri dizisi 8 Aralık 2023 tarihinden itibaren cuma akşamları yayınlanmaya başladı. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

BAMBAŞKA BİRİ 13. BÖLÜM ÖZETİ

Bir kez daha kendi geçmişini araştıran Kenan, İdris'in peşine düşer. Kenan'dan uzak durmakta zorlanan Leyla da kendi kaynaklarını İdris'i bulmaya odaklar. Ne var ki, ikili İdris'in peşindeyken onu bekleyen büyük tehlikeler vardır.

BAMBAŞKA BİRİ 14. BÖLÜM İZLE!

Leyla'nın keşifleri Öztürk ailesiyle ilgili düğümleri hızla çözmeye başlar. Ancak Leyla'nın hırsı Turan'ı istemediği şeyler yapmaya itecektir. Gerçekleri öğrenen Sadık panikle hareket etmeye başlar. Bu durumdan faydalanan Doğan'ın planı beklenmedik bir misafir tarafından yarıda kesilir.

BAMBAŞKA BİRİ FİNAL NE ZAMAN?

"Bambaşka Biri" dizisi, 25 Aralık'ta yayınlanacak olan 16. bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizi bu akşam 14. bölüm ile ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:30 Orta Sayfa

01:30 Adım Farah

04:00 Bambaşka Biri

06:00 Yabani







