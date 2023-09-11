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Bambaşka Biri dizisi konusu ve oyuncuları: Bambaşka Biri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte isimleri

11.09.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bambaşka Biri dizisi konusu ve oyuncuları için araştırmalar giderek hızlanıyor. Yeni dizi Bambaşka Biri ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizi her hafta pazartesi akşamları yayınlanacak. Hande Erçel ve Burak Deniz’i yıllar sonra bir araya getiren yapım merakla bekleniyor. Peki, Bambaşka Biri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimdir? İşte Fox TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan Bambaşka Biri dizisi konusu, oyuncuları ve isimleri

Bambaşka Biri dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir sorusu merak konusu haline geldi. Bambaşka Biri dizisi oyuncuları arasında birbirinden ünlü isimler var. Dizide Leyla karakterine Hande Erçel, Kenan karakterine ise Burak Deniz hayat veriyor. Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan’ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ KONUSU

İstanbul'a yeni dönen savcı Leyla Gediz, daha ilk günden aldığı davanın ve aynı gün tanıştığı adamın hayatını değiştireceğinden habersizdir. Leyla, bütün Türkiye'yi sarsan bir cinayet vakasının başına geçer. Geçmişte suç işlemiş olan abisini bile gözden çıkaran Leyla, davada hayatta en çok güvendiği insanların isimlerinin geçmesi ile beklemediği bir darbe alacak ve kime güvenip kime güvenemeyeceğini sorgulamak zorunda kalacaktır.

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Türkiye'nin en sevilen haber sunucusu Kenan Öztürk ise Leyla'nın bağlı olduğu başsavcı Turan'ın oğludur ve aynı davayla yakından ilgilenmektedir. Kaderleri sürekli kesişen Kenan ve Leyla, aralarındaki çekime karşı koyup soruşturma yolunda beraber yürümek zorunda kalacaklardır. Ne var ki katilin ne kadar yakında olduğundan habersizlerdir.

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Cinayetin ardındaki nedenler ortaya çıktığında katil halkın gözünde bir suçlu mu yoksa bir kahraman mı olacaktır? Bu savaştan Leyla ve Kenan'ın aşkı mı yoksa aralarındaki düşman mı güçlü çıkacaktır?

bambaşka biri oyuncuları

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ OYUNCULARI

Bambaşka Biri dizisinin oyuncuları arasında Hande Erçel, Burak Deniz, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre yer alıyor.
Hande Erçel - Leyla Gediz
Genç, güzel, gözü kara bir Cumhuriyet Savcısı. Dört yıl sonra görev için İstanbul’a döndüğünde kendisini esrarengiz ve zorlu bir cinayet davası karşılar. Soruşturma esnasında yolu ünlü ve başarılı haber spikeri Kenan’la kesişir ve Kenan’ı etkilemesi çok zor olmaz. Leyla bir yandan ucu çok başka yerlere uzanan cinayet davasıyla uğraşırken kendi ailesinin karanlık geçmişiyle yüzleşir, bir yandan da hastalığı sebebiyle aynı bedende iki farklı kişi olduğunu bilmediği Kenan’la zorlu bir aşk macerasına yelken açar.

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Burak Deniz - Kenan Öztürk
Türkiye’nin en başarılı, en ünlü ana haber bülteni sunucusu. Aynı zamanda zeki, esprili ve yakışıklı bir adam. İstanbul’da işlenen bir cinayetin gizemli katil zanlısının sesini duyurmak için Kenan’ı seçmesiyle Kenan, kendini soruşturmanın savcısı Leyla’yla bir maceranın içinde bulur. İlk görüşte hoşlandığı bu güzel kadın Kenan’ı çok etkilemiştir. Ne var ki Kenan’ın kendisinin dahi haberdar olmadığı gizemli hastalığı Kenan ve Leyla için büyük bir sınav olacaktır.

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Cem Davran - Turan Öztürk
Muttalip Müjdeci - Ekrem Gediz
Gülçin Hatıhan - Şahinde Gediz
Berrin Arısoy - Nevin Öztürk
Uğur Uzunel - Tahir Gediz
Begüm Akkaya - Yasemin
Polan Emre - Nuray
Menderes Samancılar - İdris

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