Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman, hangi gün? Bambaşka Biri dizisinin yayın günü mü değişti? 8 Aralık 2023 FOX TV yayın akışı!

Bambaşka Biri hangi gün, sorusu dizinin yeni bölümünün ekranlara gelmemesinin ardından gündeme geldi. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatıldığı dizi her hafta pazartesi akşamı yayınlanıyordu ancak dizinin yeni bölümü bu hafta ekranlara gelmedi. Peki, Bambaşka Biri cuma gününe mi alındı? İşte 8 Aralık 2023 Cuma FOX TV yayın akışı...

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlk 12 bölümü pazartesi akşamları yayınlanan Bambaşka Biri dizisi 8 Aralık 2023 tarihinden itibaren cuma akşamları yayınlanmaya başlayacak. Dizinin yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de başlayacak.

BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Bambaşka Biri dizisinin 12. bölümünde:

Geçmişte oğlunu korumak için gerçekleri saklamanın bir hata olduğuna karar veren Turan dürüst bir hamle yapmaya hazırlanır. Ancak bu hamlenin eşine ne kadar zarar vereceğini öngöremez. Kenan’ı bir kez daha kaybetmekle yüzleşen Nevin kocasından beklediği anlayışı bulamayınca karanlık bir yola sürüklenir.







