Bambi Yatak'tan "Artık Fiyatlar Çok Net" kampanyası

İSTANBUL (AA) - Bambi Yatak, salgın sonrası hızla yükselen tüketim talebini çekmek için gerçekleştirilen ve sayıları giderek artan "yanıltıcı" kampanyalara dikkati çekmek için "Artık Fiyatlar Çok Net" başlıklı özel bir kampanya düzenledi.

Şirket açıklamasına göre, Bambi Yatak, bu kampanyayı, piyasada sıkça rastlanan, duyurulan fiyatın ürünün gerçek fiyatını temsil etmemesi, hatta bir tek taksit tutarının tam fiyatmış gibi yansıtılması gibi tüketiciyi yanıltan kampanyalara tepki olarak geliştirdi.

Bambi Yatak, kampanya sürecini desteklemek ve dürüst alışverişe örnek olmak üzere Fornea, Pineda ve Oviedo yataklarını, 31 Ağustos 2022'ye kadar KDV dahil olarak duyurulan net fiyatlardan satışa sunuyor. Bambi Yatak mağazalarını veya www.bambi.com.tr web sitesini ziyaret edenler, fiyatını tam olarak bildikleri yatakları "iç huzuruyla" satın alabilecek.

Oviedo yatak 8,5, Pineda ve Fornea ise 9 sertlik derecesiyle klasik uyku konforunu temsil ediyor. Her üç yatak da nanoteknolojik örme teknolojisi ürünü, her mevsime uygun, yumuşak tuşeli kumaşa sahip.

Yine üç yatakta da kuş tüyü süngerden daha yumuşak ve yüksek esnekliğe sahip Hypersoft sünger kullanılmış. Bu özel sünger, kolayca beden şeklini almaya yardımcı oluyor ve tene yumuşak, kadifemsi bir dokunma hissi veriyor.

Pineda ve Fornea yataklarda kullanılan bonel yay sistemi, vücut ağırlığının yoğunlaştığı bölgelerde çökme olasılığını azaltıyor, uyku ve dinlenme konforunu artırıyor. Oviedo'da ise paket yay sistemi mevcut. Paket yay sistemi; ses yalıtımının yanı sıra vücut basıncının yatağa eşit dağıtılmasını, omurga şeklinin doğru pozisyonda kalmasını sağlıyor. Ayrıca, eşler uyku sırasında birbirlerinin hareketlerinden daha az etkileniyorlar.

