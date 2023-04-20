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Bana da nasıl yazılır, bana da yazımı nasıl olmalıdır? Bana da ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

07.04.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede yer alan eklerin yazımı konusunda pek çok kural vardır. Bu kuralları bilmeyen kişiler ise eklerin yazımı esnasında yazım yanlışı yaparak anlatım bozukluğuna neden olur. “-de” ekinin yazımı konusunda da pek çok kişi hataya düşer. Bu ekin birleşik ve ayrı yazılması gereken durumlarıyla ilgili net kurallar vardır. Bana da kelimesi gün içinde oldukça sık kullanılır ve yazım yanlışı yapmamak için bu sözcüğün doğru yazımını öğrenmek gerekir.

Bana da nasıl yazılır, bana da yazımı nasıl olmalıdır? Bana da ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük hayatta sıkça kullanılan bana da kelimesi yalnızca konuşma dilinde değil yazı dilinde de kullanılır. Özellikle yazı dilinde imla hatası yapmamak ve Türkçeyi doğru kullanmak için bu sözcüğün yazılışı ile ilgili kuralı bilmek önemlidir. Bana da sözcüğünün ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği konusunda kafa karışıklığı yaşanıyorsa, TDK’ye girerek kelimenin doğru yazılışına bakılabilir.

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Bana da nasıl yazılır?

Türkçede kullanılan “-de” eğer dahi anlamına geliyorsa ayrı yazılmalıdır. Bununla ilgili herhangi bir istisna yoktur. Bana da yazımı örneğine bakıldığında da buradaki “-da” bağlacının dahi anlamında kullanıldığı görülebilir. Ayrıca bu bağlacın yazımıyla ilgili şöyle bir ipucu da vardır. Eğer “-de/-da” bağlacı kaldığında cümlede anlatım bozukluğu olmuyorsa o ek ayrı yazılmalıdır. Eğer ekin hangi amaçla kullanıldığını anlayamıyorsanız bu yöntemi deneyerek ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiğini öğrenebilirsiniz. Bana da kelimesinde bu ek dahi anlamında kullanıldığı için her zaman ayrı yazılması doğru olur.

Bana da ayrı mı yazılır?

Türkçeyi doğru kullanmak isteyen ve yazı dilinde imla hatası yapmak istemeyen kişiler, bana da bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı diye merak eder. Günlük hayatta konuşma dilinde sıkça kullanılan bu kelime, yazı dilinde de kullanılır. Bana da sözcüğünü "banada" şeklinde birleşik yazmak yazım yanlışına neden olur. Bu yüzden her zaman bana da şeklinde ayrı olarak yazılması doğrudur.

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Bana da yazımı ile ilgili örnek cümleler

Bana da doğru yazılışı ile ilgili en güvenilir bilgiye TDK’den ulaşılabilir. TDK’da “-de” ekinin yazımıyla ilgili net kurallar vardır. Sözlüğe bakıldığında da bana da kelimesinin ayrı yazımının doğru olduğu görülebilir. Bu bağlamda bana da TDK kurallarınca ayrı yazılmalıdır. Bana da yazımıyla ilgili örnek kullanımlar:

  • Bundan sonra bana da haber verirsen sevinirim. (Doğru)
  • Banada aynısından sipariş eder misin? (Yanlış)
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