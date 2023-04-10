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Boyun bağı nasıl yazılır, boyun bağı yazımı nasıl olmalıdır? Boyun bağı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

23.03.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok birleşik sözcüğün yer aldığı Türkçe, halk arasında yaygın olarak kullanılan kelime öbeklerini içerir. Bu bağlamda boyun bağı gibi kalıplaşmış olan kelime öbeklerinin nasıl yazıldığı da merak konusu olur. Söz edilen birleşik kelimenin iki ayrı sözcükten oluştuğu görülür. Dolayısıyla boyun bağı yazılırken bu iki sözcük arasında boşluk bırakılıp bırakılmadığı TDK üzerinden öğrenilebilir. İsim türündeki bir sözcük olan boyun bağının doğru yazılışı nasıldır?

Boyun bağı nasıl yazılır, boyun bağı yazımı nasıl olmalıdır? Boyun bağı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İki ayrı sözcükten oluşan birleşik kelimelerin nasıl yazıldığı kimi durumlarda karıştırılabilir. Çünkü birleşik sözcüklerin bitişik veya ayrı olarak yazılanları mevcuttur. Dolayısıyla boyun bağı sözcüğünün de ayrı olarak mı bitişik mi yazıldığı sıklıkla sorgulanır. Bu sözcüğün doğru yazılışının öğrenilmesi için başvurulabilen güvenilir kaynak ise Türk Dil Kurumu çevrim içi sözlüğüdür. TDK üzerinden sorgulandığı zaman halk arasında yaygın olarak kullanılan boyun bağı sözcüğünün doğru yazılışının nasıl olduğu görülebilir. Daha sonra bu sözcüğün cümle içerisindeki kullanımına göz atılarak doğru yazılışı ve anlamı tam olarak öğrenilebilir.

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Boyun bağı nasıl yazılır?

Türkçede iki ayrı sözcüğün birleşiminden oluşan pek çok birleşik kelime vardır. Söz edilen sözcük öbeklerinin bir kısmı bitişik olarak yazılırken, bir kısmı ise ayrı olarak yazılır. Yani birleşik kelimelerin doğru yazılışları sorgulanırken merak edilen temel husus genelde bu sözcükleri oluşturan iki kelime arasında boşluk bırakılıp bırakılmadığıdır. Türkçede özellikle konuşma dilinde ve bazı edebi metinlerde yaygın olarak kullanılan boyun bağı sözcüğü de birleşik kelimelerdendir. Boyun ve bağı sözcüklerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bu birleşik kelimenin nasıl yazıldığı da sıklıkla sorgulanır. Dolayısıyla "Boyun bağı bitişik mi yazılır?" sorusuna mutlaka yanıt sunulmalıdır.

TDK güncel çevrim içi sözlüğü ile Yazım Kuralları Kılavuzu kaynak alındığı takdirde boyun bağı doğru yazılışının nasıl olduğu öğrenilebilir. Bu bağlamda "Boyun bağı ayrı mı yazılır?" sorusu "evet" olarak yanıtlanabilir. Yani bu birleşik kelime yazılırken iki sözcük arasında mutlaka boşluk bırakılması gerekir. Dolayısıyla boyun bağı sözcüğünün bitişik olarak yazılmadığı hatırlatılmalıdır. Bu sözcüğün doğru ve yanlış yazılışlarının tam olarak anlaşılması için aşağıdaki açıklamalara göz atılabilir;

  • Boyun bağı (doğru kullanım)
  • Boyunbağı (yanlış kullanım)
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Boyun bağı yazımı ile ilgili örnek cümleler

İsim türündeki bir birleşik kelime olan boyun bağı, günlük yaşamda özellikle konuşma dilinde sıklıkla kullanılır. Kalıplaşmış kullanımlardan olan boyun bağı yazımı bitişik şekildedir. Bu bilgi, boyun bağının tanımına TDK güncel çevrim içi sözlüğü üzerinden bakıldığında doğrulanabilir. Aynı kaynak üzerinden boyun bağının anlamı da öğrenilebilir. Boyun bağı TDK anlamı:

  • Boyun bağı: gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan enlice, uzun boyun parçası, kravat.

Yukarıda tanımı belirtilen boyun bağı sözcüğü, halk arasında kravata verilen ad olarak belirtilebilir. Dolayısıyla bu sözcüğün genelde günlük yaşamda konuşma dilinde kullanıldığı söylenebilir. Bununla birlikte boyun bağı, "olmak" gibi fiillerle birleşerek bazı edebi metinlerde mecaz anlamda da kullanılabilir. Boyun bağı sözcüğü ile oluşturulabilen örnek cümleler ise aşağıdaki gibidir;

  • Özel bir kutlamaya katılacak olan Ali, boyun bağını bağlayarak aceleyle evden çıktı.
  • Anneannemin boyun bağı diyerek kravattan söz ettiğini bu sözcüğün anlamını öğrenince anladım.
  • Eve geldiğinde hırsla boyun bağını çözerek odasına kapanınca bir şeye sinirlendiğini fark ettik.
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