EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Fantezi nasıl yazılır, fantezi yazımı nasıl olmalıdır? Fantezi mi fantazi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Fantezi nasıl yazılır, fantezi yazımı nasıl olmalıdır? Fantezi mi fantazi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

22.03.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle günce yaşamda sıklıkla kullandığımız kelimelerin doğru yazılış şekillerini bilmemiz gerekir. Hem iş hayatında hem de sosyal hayatta düzgün imla kullanımı son derece önemli bir yer kaplar. Bu kapsamda doğru yazımı araştırılan ve merak edilen kelimeler arasında fantezi kelimesi de yer alır. Bu kelime söyleyiş ve yazılış biçimindeki farklılıklar sebebiyle pek kişi tarafından yanlış yazılabilir.

Fantezi nasıl yazılır, fantezi yazımı nasıl olmalıdır? Fantezi mi fantazi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenebilmek için Türk Dil Kurumunun online yazım kılavuzundan da yararlanılabilir. Kelime bakımından zengin olan dilimizde birçok kelimenin anlamı ve yazılış biçimi Türk Dil Kurumunu online olan güncel kılavuzundan sorgulanabilir. Türkçede birçok kelimenin yazım hatasıyla karşılaşabiliriz. Bu kelimeleri doğru kullanmak için de araştırmalı ve imla kurallarına dikkat etmeliyiz. Daha kaliteli iletişimler kurmak adına kelimelerin doğru bir şekilde kullanılması büyük bir önem taşır.

Alt yazı nasıl yazılır? Alt yazı nasıl yazılır?

Fantezi nasıl yazılır?

Dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelime olan fantezi, 19. yüzyılda literatüre girmiştir. Fransızca orijinal olarak fantaisie olarak yazılan nu kelimenin sözlük anlamı hayal gücü ve düş olarak bilinir. Ayrıca fantastik kelimesiyle aynı kökene sahip olan ve aynı kökten türeyen fantezi kelimesi müzik sanatında bir terim olarak da karşımıza çıkar. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan fantezi kelimesi ile ilgili en çok merak edilen konu fantezi mi fantazi mi şeklinde yazılması konusudur. Yabancı kökenli olan ve dilimize başka dillerden geçen kelimelerin yazılışları sıklıkla karıştırılır. Bu kapsamda devreye TDK kuralları girer. TDK kuralları gereğince fantezi kelimesinin doğru yazımı fantezi şeklinde olmalıdır. Herhangi bir cümle içerisinde fantazi şeklinde yazılmış ise o yazım hatalı bir yazımdır. Oldukça geniş bir anlam içeriğine sahip olan fantezi sözcüğü kişinin tamamen hayal gücüne dayalı olarak kafasında tasarlamış olduğu şeylere denir. Ayrıca fantezi kelimesi şu anlamlarda da kullanılır;

  • Sonsuz ve sınırsız hayal, fantazya
  • Değişik beğeni ve değişik düşünme, heves
  • Süslü olan ve türü farklı olan
  • Serbest biçimli beste ya da alaturka serbest biçimli şarkı.
Anbean nasıl yazılır? Anbean nasıl yazılır?

Fantezi yazımı ile ilgili örnek cümleler

Birbirine benzer pek çok anlamı barındıran fantezi kelimesinin kullanım alanı oldukça geniş olduğundan dolayı yazımında kurallara riayet edilmelidir. Bu kapsamda fantezi TDK kuralları gereğince doğru bir şekilde yazılmak isteniyor ise fantezi şeklinde yazılmalıdır. Fantezi aynı zamanda muhayyile ve düş kelimeleriyle de aynı anlamı taşır. Aynı zamanda tuhaf ve sıra dışı anlamlarına da sahip olan fantezi sözcüğünün doğru yazılışı fantezi şeklindedir. Bu kelimenin yazılışı pek çok kişi tarafından fantazi olarak bilinse de bu yazım yanlış bir yazımdır. Kelimelerin doğru bir şekilde yazılması için araştırılması ve örnek cümleler ile pekiştirilmesi gerekir. Fantezi doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;

  • Lise çağlarındayken genellikle arabesk fantezi türünde müzikler dinlerdim.
  • Sapık milyarderin fantezi arşivinin ne kadar geniş olduğu yakalanınca ortaya çıktı.
Yüzüstü nasıl yazılır? Yüzüstü nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
YDS ne zaman, saat kaçta? 2023 YDS/1 sınavı kaç soru ve kaç dakika? İşte ÖSYM ile sınav giriş belgesi sorgulamaYDS ne zaman, saat kaçta? 2023 YDS/1 sınavı kaç soru ve kaç dakika? İşte ÖSYM ile sınav giriş belgesi sorgulama
Hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var? Hafta sonu sınav var mı? 8-9 Nisan 2023 ne sınavı var?
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023

AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Canlı yayında banyo yaptı! Çırılçıplak kamerada keselendi

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kıyafeti yüzünden sokak ortasında polisler tarafından durduruldu

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.