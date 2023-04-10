Fantezi nasıl yazılır, fantezi yazımı nasıl olmalıdır? Fantezi mi fantazi mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin doğru yazılışlarını öğrenebilmek için Türk Dil Kurumunun online yazım kılavuzundan da yararlanılabilir. Kelime bakımından zengin olan dilimizde birçok kelimenin anlamı ve yazılış biçimi Türk Dil Kurumunu online olan güncel kılavuzundan sorgulanabilir. Türkçede birçok kelimenin yazım hatasıyla karşılaşabiliriz. Bu kelimeleri doğru kullanmak için de araştırmalı ve imla kurallarına dikkat etmeliyiz. Daha kaliteli iletişimler kurmak adına kelimelerin doğru bir şekilde kullanılması büyük bir önem taşır.

Fantezi nasıl yazılır?

Dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelime olan fantezi, 19. yüzyılda literatüre girmiştir. Fransızca orijinal olarak fantaisie olarak yazılan nu kelimenin sözlük anlamı hayal gücü ve düş olarak bilinir. Ayrıca fantastik kelimesiyle aynı kökene sahip olan ve aynı kökten türeyen fantezi kelimesi müzik sanatında bir terim olarak da karşımıza çıkar. Günlük yaşamda sıklıkla kullanılan fantezi kelimesi ile ilgili en çok merak edilen konu fantezi mi fantazi mi şeklinde yazılması konusudur. Yabancı kökenli olan ve dilimize başka dillerden geçen kelimelerin yazılışları sıklıkla karıştırılır. Bu kapsamda devreye TDK kuralları girer. TDK kuralları gereğince fantezi kelimesinin doğru yazımı fantezi şeklinde olmalıdır. Herhangi bir cümle içerisinde fantazi şeklinde yazılmış ise o yazım hatalı bir yazımdır. Oldukça geniş bir anlam içeriğine sahip olan fantezi sözcüğü kişinin tamamen hayal gücüne dayalı olarak kafasında tasarlamış olduğu şeylere denir. Ayrıca fantezi kelimesi şu anlamlarda da kullanılır;

Sonsuz ve sınırsız hayal, fantazya

Değişik beğeni ve değişik düşünme, heves

Süslü olan ve türü farklı olan

Serbest biçimli beste ya da alaturka serbest biçimli şarkı.

Fantezi yazımı ile ilgili örnek cümleler

Birbirine benzer pek çok anlamı barındıran fantezi kelimesinin kullanım alanı oldukça geniş olduğundan dolayı yazımında kurallara riayet edilmelidir. Bu kapsamda fantezi TDK kuralları gereğince doğru bir şekilde yazılmak isteniyor ise fantezi şeklinde yazılmalıdır. Fantezi aynı zamanda muhayyile ve düş kelimeleriyle de aynı anlamı taşır. Aynı zamanda tuhaf ve sıra dışı anlamlarına da sahip olan fantezi sözcüğünün doğru yazılışı fantezi şeklindedir. Bu kelimenin yazılışı pek çok kişi tarafından fantazi olarak bilinse de bu yazım yanlış bir yazımdır. Kelimelerin doğru bir şekilde yazılması için araştırılması ve örnek cümleler ile pekiştirilmesi gerekir. Fantezi doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir;