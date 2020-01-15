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  4. Bandırma Devlet Hastanesi’nde ilk obezite ameliyatı gerçekleştirildi

Bandırma Devlet Hastanesi’nde ilk obezite ameliyatı gerçekleştirildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 15.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma Devlet Hastanesi’nde iki hastaya obezite ameliyatı yapıldı.Ülkemizde önemli sağlık problemleri arasında yer alan obeziteye karşı Sağlık Bakanlığı tarafından mücadele yürütülüyor.

Balıkesir’in Bandırma Devlet Hastanesi’nde iki hastaya obezite ameliyatı yapıldı.
Ülkemizde önemli sağlık problemleri arasında yer alan obeziteye karşı Sağlık Bakanlığı tarafından mücadele yürütülüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Bandırma Devlet Hastanesinde tarihinde ilk kez obezite ameliyatı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından obezite cerrahisi branşında kriterleri sağlayan Bandırma Devlet Hastanesinde laparaskopik (kapalı ameliyat) yöntemle kanser cerrahisi, mide ve kasık fıtıkları, böbrek ameliyatları, kadın hastalıkları ameliyatları yapıldığı öğrenildi. Hastanede endoskopi, kolonoskopi ve ERCP işlemleri genel cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilirken, obezite cerrahisine başlamak için eksik olan 3. basamak yoğun bakım ünitesi kısa zaman önce açılarak hizmet vermeye başladı.
Geçtiğimiz bir yıl içerisinde obezite cerrahisi eğitimlerini tamamlayan genel cerrahi uzmanları ve diyetisyenler iş birliği ile geçtiğimiz hafta içerisinde 41 yaşında kadın ve 24 yaşında erkek olmak üzere iki hastaya başarıyla obezite cerrahisi ameliyatı yaptı. Ameliyat sonrası takipleri sırasında sorun çıkmayan hastalar taburcu edildi. Hastaların sonraki süreçte genel cerrahi uzmanları, dahiliye uzmanları ve diyetisyenler tarafından titizlikle takip edileceği belirtildi.

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