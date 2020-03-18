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Bandırma Diş Hastanesi’nde randevular iptal edildi

BALIKESİR HABERLERİ  | 18.03.2020 15:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi(ADSM)’ndeki poliklinik randevuları Sağlık Bakanlığı genelgesiyle iptal edildi.

Bandırma Diş Hastanesi’nde randevular iptal edildi

Balıkesir’in Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi(ADSM)’ndeki poliklinik randevuları Sağlık Bakanlığı genelgesiyle iptal edildi. Merkezde sadece acil durumlardaki hastalara hizmet verilecek.
Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi(ADSM)’ndeki poliklinik randevuları Sağlık Bakanlığı genelgesi sonucu iptal edildi. Korona virüs salgını açısından en riskli meslek gruplarından olan diş hekimlerinin, ADSM’deki poliklinik randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından iptal edildi. Sadece akut geçmeyen ağrı ve travma gibi çok acil durumlarda hizmet verilecek. Türk Diş Hekimleri Birliği’nin vatandaşları acil olmayan diş tedavileri dışında, geçiş dönemi süresince kurumlara başvurmamaları önerisinde bulunmuştu. Bilim Kurulu’nun değerlendirmelerinin ardından Sağlık Bakanlığı, hastalığın ülkedeki yayılımını durdurmak, sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi, sağlık personelinin üzerindeki yükü en aza indirmek amacıyla bir dizi tedbirler aldı. Bu tedbirler kapsamında en riskli meslek gruplarından olan diş hekimlerinin görev yaptığı ADSM’deki poliklinik randevuları geçici süreyle iptal edildi.

Bandırma Diş Hastanesi’nde randevular iptal edildi

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