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"Bandırma Füze Kulübü" 21 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

05.09.2022 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bandırma Füze Kulübü" 21 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin semaya füze göndermeyi başaran ilk ülkelerden biri olmasını sağlayan liseli gençlerin başarı hikayesini konu alan "Bandırma Füze Kulübü" filmi, 21 Ekim'de vizyona girecek.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği, Alina Boz ve Deniz Can Aktaş’ın başrolde olduğu filmde, Öykü Gürman ise "Nurgül Öğretmen" karakterini canlandıracak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gürman, senaryoyu okuduğunda Nurgül öğretmeni çok benimsediğini belirterek, "Şarkıcı kimliğimle filmde yer almak, sesimle karaktere renk katmak, Nurgül'ün müzik öğretmeni olması karaktere daha yakın ve samimi hissettirdi. Hikayenin gerçeklere dayanması, yaşanmış olması beni heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.

Dijital Sanatlar tarafından çekimleri tamamlanan film, yaklaşık 60 yıl önce yaşananları sinema perdesine aktardı.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Bandırma’da yaşayan bir grup gencin küçük bir kasabada engellemeler ve alaylarla başlayan uzaya füze gönderme hayalleri sonunda gerçek olur. Süreç içinde elde edilen başarı tüm dünyanın ilgisini çekse de hak ettiği değeri yeterince bulmaz. Zamanla unutulan inanılması güç başarılar, tarihin tozlu sayfalarında tekrar gün yüzüne çıkmayı bekler."

Yapımda ayrıca Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Tolga Canbeyli, Gökhan Yıkılkan, Bahtiyar Engin, Ahmet Saraçoğlu ve Altan Erkekli rol aldı.

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