Bandırma İhlas Mağazası hizmete açıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İhlas Mağazası hizmete açıldı.

Bandırma İhlas Mağazası, İhlas Pazarlama Balıkesir Bölge Müdürü İbrahim Bilgin tarafından hizmete açıldı. İhlas Pazarlama Ofisler Direktörü Yakup Özaydın, Balıkesir Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Bilgin, Bandırma Ofis Müdürü Abdullah Duman tarafından Bandırma İhlas Mağazası’nın açılış kurdelesi kesildi. Açılış Öncesi ilk olarak, Balıkesir Bölge Müdürü İbrahim Bilgin dua etti. Açılışa katılan vatandaşlar, mağazadaki ürünleri inceleyerek, ihtiyaçları olan araç ve gereçleri aldılar. 17 Eylül Mahallesi Fatih Caddesi No:11A’da hizmete açılan mağaza, Pandemi sürecinden dolayı yoğunluk yaşanmaması adına fazla davetli katılmadı.

Kaliteyi ucuza vermenin mutluluğunu taşıyoruz

Mağaza ile ilgili bilgi veren İhlas Pazarlama Balıkesir Bölge Müdürü İbrahim Bilgin “Temizlik ve sağlık robotu arıtma ofislerimiz vardı. Bandırma’mızda 6 yıl önce bir mağazamız vardı. Bandırma’daki önceliğimiz tek elden çıkartıp müşterilerimizin elektronik ev aletlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktır. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan korkusuz bu yıl bir start verdi. 2020 yılında mağaza sayımız 100’ün üzerinde olacak Bizlerde Balıkesir bölgemizde ilk startı Bandırma’da verelim dedik. Bandırma’daki mağazamızın ofis müdürlüğü Abdullah Duman ile beraber yardımcımız Mustafa Bilgin ile çalışmalarını sürdüreceklerdir. Aura cleanmax temizlik ve sağlık robotunun yanında küçük elektrikli ev aletlerini müşterilerimize de kaliteyi ucuza vermenin mutluluğunu taşıyoruz. İhlas Mağazası olarak konseptimiz hem elektrikli ev aletleri hem de mutfak gereçleri ürünlerinde müşterilerimiz birçok ihtiyaçlarını kaliteli olarak ucuza temin edebilirler. Müşterilerimiz mağazamıza girdiği zaman ihtiyaçlarını karşılayacak ve boş çıkmayacaklar. Çarşıda çok fazla gezmeye gerek kalmadan mağazamızda her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini düşünüyorum. İkinci mağazamızı da Balıkesir’de açmayı planlıyoruz. dedi.

