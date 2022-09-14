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Bandırma'da denizde erkek cesedi bulundu

14.09.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma'da denizde erkek cesedi bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denizin sahile yakın bölgesinde erkek cesedi bulundu.

"L İskele" olarak bilinen bölgede suda bir kişinin hareketsiz olduğunu gören balıkçılar, durumu polise bildirdi.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bülent K. (54) olduğu anlaşılan kişinin, gece kayalıklardan denize düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Balıkesir Bandırma ceset

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