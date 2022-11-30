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Bandırma'da kendisinden boşanmak isteyen eşini öldüren kocaya müebbet hapis cezası

30.11.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, müebbet hapse mahkum edildi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklanan sanık Cüneyt Kırık (40), öldürülen Kader Kırık'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyetine sunulan rapora göre akli dengesinin yerinde olduğu belirtilen sanık, karar öncesi son sözleri sorulması üzerine, "Pişmanım, keşke böyle bir şey yaşanmasaydı." dedi.

Kararını açıklayan heyet, Cüneyt Kırık'ı "eşe karşı tasarlayarak, eziyet çektirerek ve canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 6 yıl, "konut dokunulmazlığının ihlali"nden ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmayı izleyen Bandırma Kadınlar Derneği (Kadın-Der) üyeleri, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Dernek Başkanı Esen Ersoy, grup adına yaptığı açıklamada, "Kader Kırık, boşanmak üzere olduğu eşi Cüneyt Kırık tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Biz, Kadınlar Derneği ve Bandırmalı kadınlar bütün davalara katıldık. Bugün karar duruşmasındaydık. Katile ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Olay çok kötü, mahkeme kararı sevindiriciydi. Bir daha böyle şeylerin olmamasını diliyoruz. Hepimiz gerçekten çok üzüldük, kadın cinayetlerinden bıktık. Kadın cinayetlerine son diyoruz." dedi.

CHP Bandırma Kadın Kolları Başkanı Simge Gürkan Çavuşoğlu da mahkemenin takdiri indirim uygulamadan karar vermesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Cüneyt Kırık, 19 Temmuz 2021'de, bir süredir ayrı yaşadığı, kendisinden boşanmak isteyen eşi Kader Kırık'ın (46) Levent Mahallesi Palmiye Sokak'taki evine gitmişti. Çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine kocası tarafından boğazından bıçaklanan kadın olay yerinde yaşamını yitirmişti. Tutuklanan Cüneyt Kırık hakkında dava açılmıştı.

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