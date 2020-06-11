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Bandırma'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.06.2020 16:56 | Son Güncelleme

Bandırma'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede motosiklet hırsızlıklarının artması nedeniyle Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 370 saatlik 92 güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından hırsızlıkları E.S. (17) ve R.G'nin (22) yaptığı tespit edildi.

Takibe alınan ve 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheliler operasyonla gözaltına alındı.

Ele geçirilen motosikletler, sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. ve R.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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