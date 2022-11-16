Bandırma'da palamut ve hamsi bolluğu

Bandırma Su Ürünleri Hali'ne son iki günde 16 bin 150 çift palamut getirildi. Avlanan palamut ve hamsiler, çevre ilçelere, İzmir ve Bursa'ya gönderiliyor.

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Balıkesir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık, AA muhabirine, palamut avının bu sezon tüm balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Karadeniz, Marmara, Bandırma Körfezi ve Kapıdağ Yarımadası'nda bol miktarda palamut avlandığını belirten Işık, "Şu anda Bandırma Körfezi'nde hamsi bolluğu var. Hale 400-500 kasa hamsi geliyor." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Şefi Özcan Ateş de bu sabah hale 380 kasa çinekop, 145 kasa sardalya ve 1150 çift palamut getirildiğini aktardı.

Ateş, dün getirilen palamut miktarının 15 bin çift olduğunu ifade etti.

Balık Hali komisyoncularından Cem Tecimen ise bugünlerde Karadeniz'e göre Marmara Denizi'nde avın daha iyi olduğunu dile getirdi.

Özellikle hamsi ve palamudun arttığını bildiren Tecimen, "Yavaş yavaş havaların soğumasıyla hamsiler de irileşecek. Palamutların tanesi 40-60 liradan, hamsinin kilosunu 30-35 liradan satıyoruz." diye konuştu.

