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Bandırmaspor aradığı kaleciyi buldu

BALIKESİR HABERLERİ  | 19.08.2020 19:20 | Son Güncelleme

TFF 1.

Bandırmaspor aradığı kaleciyi buldu

TFF 1. Lig’in yeni ekiplerinden Bandırmaspor bir süredir aradığı kaleciyi buldu.
Bandırmaspor dış transferde iddialı gidişatını sürdürüyor. Bordo beyazlılar bir süredir arayışta olduğu kaleci transferini gerçekleştirdi. Akhisarspor’dan Gökhan Değirmenci’yi renklerine bağlayan Bandırmaspor bu oyuncu ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.
31 yaşındaki kaleci kariyerinde çıktığı 215 maçın 63 ünde hiç gol yemeden sahadan ayrıldı. Altay, Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Göztepe, Gaziantepspor, Boluspor ve son olarak da Akhisarspor forması giyen tecrübeli eldiven, Akhisarspor ile çıktığı 28 maçın ise 8 inde kalesinde gol görmedi.

Bandırmaspor aradığı kaleciyi buldu

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