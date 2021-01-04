SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası

Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 04.01.2021 23:44 | Son Güncelleme

Royal Hastanesi Bandırmaspor yönetimi, dün oynanan Altay karşılaşmasının son anlarında gelen golün ardından abartılı sevinç gösterisinde bulunan personeline pirim cezası uyguladı.

Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, dün yaşanan olumsuz ortamın ardından abartılı gol sevincinde bulunan personel hakkında kulüp disiplin kurulunun toplandığı, teknik heyet raporu ve yapılan tespitlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili personelin Altay maçı pirimi dahil olmak üzere 3 maç pirim cezası ve benzeri bir olayın tekrarı halinde iş akdinin feshi kararı kendisine bildirilmiş ayrıca yazılı ihtar cezası verilmiştir. Bu abartılı sevinç gösterisinden dolayı oluşan yanlış anlaşılma ve meydana gelen olaylar sebebiyle kulüp olarak üzüntümüzü açıkça ifade eder Bandırmaspor camiası olarak Altay ile geçmişten gelen dostluğumuzun daha da gelişerek devam etmesini temenni ederiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı Cem Yılmaz'dan sürpriz Serenay Sarıkaya adımı
TFF 1. Lig ekibinde pozitif futbolcu sayısı 11'e yükseldiTFF 1. Lig ekibinde pozitif futbolcu sayısı 11'e yükseldi
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Süper Lig'de korkutan olay
Süper Lig'de korkutan olay
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Efsane isim hayatını kaybetti
Efsane isim hayatını kaybetti
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Nihat Özdemir seyircili maçlar için tarih verdi!
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Yılın ilk bombası! İşte yeni takımı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bandırmaspor'da Altay maçında abartılı sevinç gösterisinde bulunan personele pirim cezası
Bandırmaspor'da para cezası
Eskişehirspor adım adım eriyor
Eskişehirspor adım adım eriyor
İstanbulspor 5-3 Ankaraspor (Maç Sonucu)
İstanbulspor'dan 5 gollü galibiyet
Altınordu'da testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 11'e yükseldi
TFF 1. Lig ekibinde pozitif futbolcu sayısı 11'e yükseldi
Ümit Karan: Golcü adamın takımı da golcü olur
'Golcü adamın takımı da golcü olur'
Elazığspor’da Orhan Kaynak dönemi bitti
Elazığspor’da Orhan Kaynak dönemi bitti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.