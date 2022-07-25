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Bandırmaspor'dan Cumhuriyet'in yüzüncü yılına özel forma!

25.07.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Bandırmaspor'da Başkan Onur Göçmez, Olağan Genel Kurul'da "Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan özel bir forma, 100. Yıl özel logosunun ve Atatürk’ün at üzerindeki bir görselinin yer alacağı formanın yakın zamanda satışa da çıkacak" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Göçmez'in bu sözlerinin ardından Ege ekibi 100. yıl özel formalarını satışa çıkarıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Bandırmaspor'dan Cumhuriyet'in yüzüncü yılına özel forma!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig biletini son mücadelede kaçıran ve topladığı 62 puanla TFF 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayan Bandırmaspor'dan yeni sezon öncesi alkışlanacak bir hamle geldi.

Son günlerde geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla transfer döneminin gözdesi haline gelen Philippe Keny ile gündemde olan 1. Lig ekibi bu kez bambaşka bir konu ile adından söz ettiriyor.

BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTTU!

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Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurula tek liste halinde girilen seçimleri Onur Göçmez ve yönetim kurulu kazanırken, yeni başkan Göçmez yaptığı konuşmada "Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan özel bir forma, 100. Yıl özel logosunun ve Atatürk’ün at üzerindeki bir görselinin yer alacağı formanın yakın zamanda satışa da çıkacak” ifadelerini kullanmıştı. Onur Göçmez sözünü tuttu ve Bandırmaspor Cumhuriyet'in yüzüncü yılına özel formasını satışa sundu. Ege ekibinin bu forması oldukça beğeni toplarken, sosyal medyadan da bir video klip paylaşıldı.


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