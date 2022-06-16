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Bandırmaspor, Dimitrios Manos'u transfer etti

16.06.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor, Dimitrios Manos'u transfer etti

Bandırmaspor, Dimitrios Manos'u transfer etti

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yunan oyuncu Dimitrios Manos'u renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, santrafor, kanat mevkilerinde oynayan 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

PAE Veria, OFI Girit, Olimpiakos ve Aris Selanik takımlarında forma giyen Manos, çıktığı 228 maçta 63 gol attı.

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