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Bandırmaspor, Guido Koçer'i renklerine kattı

21.06.2021 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor, Guido Koçer'i renklerine kattı

BALIKESİR (AA)- TFF 1.Lİg takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sol kanatta oynayan 33 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Hansa Rostock, Babelsberg 03, Erzgebirge Aue, Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Boluspor ve Samsunspor takımlarında oynayan Koçer, 440 maçta toplam 89 gol attı.

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