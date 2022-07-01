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Bandırmaspor kaleci Loannis Gelios'u transfer etti

01.07.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor kaleci Loannis Gelios'u transfer etti

Bandırmaspor kaleci Loannis Gelios'u transfer etti

BALIKESİR (AA) - Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Yunan kaleci Loannis Gelios'u renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kaleci Gelios, Ausburg, Hansa, Rostock ve Kiel takımlarında forma giydi.

Bandırmaspor kaleci Loannis Gelios'u transfer etti

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