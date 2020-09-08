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Bandırmaspor, Lacina Traore ile ön protokol imzaladıklarını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.09.2020 09:15 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki Fildişi Sahilli golcü Lacina Traore'yi transfer etti. Kulüp, sosyal medya hesabından 2.03'lük forvetle ön protokol yaptığını duyurdu.

Bandırmaspor, Lacina Traore ile ön protokol imzaladıklarını açıkladı

CFR Cluj, Krasnodar, Anzhi, Monaco, Everton, CSKA Moskova, Sporting Gijon, Amiens SC takımlarının formasını terleten Fildişi Sahilli milli santrafor Lacina Traore, Bandırmaspor'a imza attı. 1. Lig'e yeni yükselen Bandırmaspor, 2.03 boyundaki Fildişi Sahilli santrfor Lacina Traore'yi kadrosuna kattı.

Bir dönem Galatasaray'la da adı anılan yıldız isim 2012/2013 sezonu başında Krasnodar'dan Anzhi'ye 18 milyon euro gibi ciddi bir rakama transfer olmuştu.


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