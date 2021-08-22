YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Bandırmaspor-Menemenspor maçının ardından

Bandırmaspor-Menemenspor maçının ardından

22.08.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: "Doğru bir hareketle golü bulduk, kazanmasını bildik. Mutluyuz, bundan sonraki süreçte kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız" - Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu: "Futbolda atamayana atarlar, biz pozisyonu değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi"

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in ikinci haftasında evinde Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Doğru bir hareketle golü bulduk, kazanmasını bildik. Mutluyuz, bundan sonraki süreçte kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, seyirciyle buluştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Rakiplerinin nasıl oynayacağını tahmin ettiklerini belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"Genelde rakibi bekleyerek kazandıkları toplarla hızlı çıkan bir takım, bugün de onu yapmaya çalıştılar. Oyunun genelinde oynamaya çalışan taraf bizdik ama biz de bugün gerekli üretkenliği sağlayamadık. Fazla hareketli değildik, oyunun kontrolünün bizde görünmesine rağmen oyunun genelinde pozisyon üretemedik. Golden önce verdiğimiz pozisyonun dışında rakibimizin ciddi bir pozisyonu yok. Doğru bir hareketle golü bulduk, kazanmasını bildik. Mutluyuz, bundan sonraki süreçte kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız."

- Dilaver Mutlu: "Futbolda atamayana atarlar"

Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu da maçın zor geçeceğini bildiklerini dile getirdi.

Mutlu, rakiplerini hafta içi analiz ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Rakibimize gole kadar net pozisyon vermeden maçı tamamladık. Bir pozisyon verdik, o da gol oldu. Bandırmaspor'un çok deneyimli oyuncuları var. Biz genç bir ekibiz, daha yeni kuruluyoruz. Yeni oyuncularımız var. 21 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Net elde ettiğimiz pozisyonu atabilseydik maçı kazanabilirdik. Futbolda atamayana atarlar, biz pozisyonu değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. Bandırmaspor'u kutluyoruz, inşallah eksikliklerimiz tamamlayarak Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!Alarm çanları çalıyor: 50 metreyi aştı!
Böyle gizlenmişler! Gerçeği ihbar ortaya çıkardıBöyle gizlenmişler! Gerçeği ihbar ortaya çıkardı
Balıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulunduBalıkesir'de kayıp ihbarı yapılan kız çocuğu ölü bulundu
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazar

İmsak
04:49
Sabah
06:20
Öğle
13:16
İkindi
17:01
Akşam
20:03
Yatsı
21:28

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazar

Buse Eczanesi
Merkez
Gökben Eczanesi
Merkez
Kemal Kıymaz Eczanesi
Merkez
Yorgun Eczanesi
Ayvalik
Havacılar Eczanesi
Bandirma
Nurgün Eczanesi
Bandirma
Ege Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzonspor-Roma

Trabzonspor-Roma

Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.