Bandırmaspor-Menemenspor maçının ardından

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in ikinci haftasında evinde Menemenspor'u 1-0 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Doğru bir hareketle golü bulduk, kazanmasını bildik. Mutluyuz, bundan sonraki süreçte kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, seyirciyle buluştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Rakiplerinin nasıl oynayacağını tahmin ettiklerini belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"Genelde rakibi bekleyerek kazandıkları toplarla hızlı çıkan bir takım, bugün de onu yapmaya çalıştılar. Oyunun genelinde oynamaya çalışan taraf bizdik ama biz de bugün gerekli üretkenliği sağlayamadık. Fazla hareketli değildik, oyunun kontrolünün bizde görünmesine rağmen oyunun genelinde pozisyon üretemedik. Golden önce verdiğimiz pozisyonun dışında rakibimizin ciddi bir pozisyonu yok. Doğru bir hareketle golü bulduk, kazanmasını bildik. Mutluyuz, bundan sonraki süreçte kendimizi geliştirmek için elimizden geleni yapacağız."

- Dilaver Mutlu: "Futbolda atamayana atarlar"

Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu da maçın zor geçeceğini bildiklerini dile getirdi.

Mutlu, rakiplerini hafta içi analiz ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Rakibimize gole kadar net pozisyon vermeden maçı tamamladık. Bir pozisyon verdik, o da gol oldu. Bandırmaspor'un çok deneyimli oyuncuları var. Biz genç bir ekibiz, daha yeni kuruluyoruz. Yeni oyuncularımız var. 21 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Net elde ettiğimiz pozisyonu atabilseydik maçı kazanabilirdik. Futbolda atamayana atarlar, biz pozisyonu değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. Bandırmaspor'u kutluyoruz, inşallah eksikliklerimiz tamamlayarak Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz."

