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Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia'yı kadrosuna kattı

04.07.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia'yı kadrosuna kattı

Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia'yı kadrosuna kattı

BALIKESİR (AA) - Spor Toto TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Polonyalı Mateusz Holownia’yı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoper ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Legia Varşova, Ruch Chorzow, Slask Wroclaw ve Wisla Krakow takımlarında oynayan Holownia'nın, 145 maçta 12 gol attığı bildirildi.

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