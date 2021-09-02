Bandırmaspor'da Selçuk Alibaz ile yollar ayrıldı

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da futbolcu Selçuk Alibaz ile yollar ayrıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig şampiyonluğumuzda büyük rolü bulunan, duruşu ve takıma olan pozitif katkısı ile her zaman örnek bir duruş sergileyen Selçuk Alibaz'a tüm emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
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