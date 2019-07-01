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'Banega'nın menajeri İstanbul'a geliyor'

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.07.2019 19:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ever Banega'nın menajeri, Fernando'nun takasta Sevilla'ya gitmeyi kabul etmesinin ardından İstanbul'a gelmeye karar verdi.

'Banega'nın menajeri İstanbul'a geliyor'

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor'a imza attırıp, Jimmy Durmaz'ı İstanbul'a getirdikten sonra, Ever Banega'nın transferinde de sona geldi.

Galatasaray, Ever Banega'nın bonservis bedeli için Sevilla'yı 5 milyon euroya ikna etmeye çalışırken, İspanyol kulübünün Fernando'yu istemesi üzerine yeni gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Fernando ve bir miktar para karşılığında Sevilla ile anlaşmaya vardı.

FERNANDO, SEVİLLA'YA GİTMEYİ KABUL ETTİ

TRT Spor'un son dakika haberine göre, 31 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, Sevilla'ya gitmeyi kabul etti. Bu gelişme sonrasında ise 31 yaşındaki Arjantinli Banega'nın menajeri, son detayları görüşmek için İstanbul'a gelmeye karar verdi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Banega'yı yeni sezonda Ndiaye'nin yerine kullanmayı düşünüyor. Galatasaray'ın yeni 8 numarası olarak görev yapması beklenen Tangocu, aynı zamanda 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

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