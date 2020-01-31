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Bangladeş İstanbul Başkonsolosu’ndan ADÜ’ye ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 31.01.2020 17:28 | Son Güncelleme

Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Monirul Islam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Vekili Prof.

Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Monirul Islam, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Akyol’u makamında ziyaret etti.
Ziyarette, Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Akyol ve Bangladeş İstanbul Başkonsolosu Mohammed Monirul ISLAM’ın yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Direktörü Öğr. Gör. Öncel Sencerman yer aldı.
Ziyaretin iki ülke arasında kardeşliğe dayanan ilişkileri güçlendirmek ve Türkiye’deki üniversiteler ile Bangladeşli öğrencilerin arasındaki iletişimi tesis ederek daha fazla Bangladeşli öğrencinin yükseköğrenimleri için Türk üniversitelerini tercih etmelerine katkıda bulunmak açısından önem taşıdığını ifade eden Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Akyol, Bangladeş’in Kurtuluş Savaşı sırasındaki yardım ve desteklerinden ötürü Türkiye’de tıpkı Azerbaycan ve Pakistan gibi kardeş bir ülke olarak görüldüğünün altını çizdi.
İstanbul’daki bir vakıf üniversitesinde de Güney Asya Çalışmaları alanında ders veren Dr. Mohammad Monirul Islam, 55 üniversitemizi ziyaret ederek özellikle İstanbul’da İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ile Bangladeş’teki üniversiteler arasında ikili iş birliği amaçlı Mutabakat Zaptları imza edildiğinin altını çizerek kaliteli bir eğitim sunan diğer Türk üniversiteleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ve daha fazla Bangladeşli öğrencinin eğitim için Türkiye’ye gelebileceğini dile getirdi. Islam, 2,5 yıl önce 100 olan Türkiye’de eğitim gören Bangladeşli öğrenci sayısının, şu anda 600’e yükseldiğini söyleyerek bunun iki ülke arasındaki ilişkilere olumlu etkilerini aktardı.

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