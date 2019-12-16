Banka hesabına bakınca çılgına döndü!

ABD Teksas'ta yaşayan bir kadın, iş çıkışı kontrol ettiği banka hesabındaki rakamı görünce gözlerine inanamadı. Bir ayakkabı mağazasında çalışan ve güzel bir iş günü geçiren Ruth Balloon, akşam saatlerinde baktığı banka hesabında 37 milyon dolar gördü.

"Birisinin bize Noel hediyesi olarak bu parayı hediye etmiş olmasını umdum" diyen Dallaslı kadın, nefes almakta zorlandığını söyledi. Genç kadın hemen kocasını aradı, çift daha sonra bankayla irtibata geçti. LegacyTexas Bank, hesaptaki paranın doğru olduğunu ancak kayıt hatası olduğunu aktardı.

BANKA ÖZÜR DİLEDİ

Müşterilerinden özür dileyen LegacyTexas Bank, daha sonra 37 milyon doları hesaptan geri çekti. Ruth Balloon, "Milyonerdim, cep telefonu ekranının görüntüsünü aldım. Gerçek bir hikayeydi" diyor.

PARAYLA YAPACAKLARINI BİLE DÜŞÜNMÜŞ

Paranın gerçek olması halinde yapacaklarını ise şöyle sıralıyor: Yüzde 10'unu vergi olarak ödeyecektim, bir kısmıyla bağış yapardım ve geri kalanla da emlak yatırımına girişirdim."

BİRÇOK KANAL KADINLA RÖPORTAJ YAPTI

Bankanın resmi açıklamasında ise, hatanın manuel olarak işlem yapılmasından kaynaklandığı belirtildi. Olayın ortaya çıkmasıyla birçok Amerikan televizyonu, Dallas'ta mütevazı bir hayat süren Ruth Balloon'la röportajlar yaptı.

