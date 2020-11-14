MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Banu Alkan'dan bomba açıklama: Bakan olmak istiyorum

Banu Alkan'dan bomba açıklama: Bakan olmak istiyorum

14.11.2020 16:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Banu Alkan'dan bomba açıklama: Bakan olmak istiyorum

Bülent Ersoy ile yeniden ekranlara döneceğini söyleyen Banu Alkan, Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak istediğini ifade etti.

Bülent Ersoy'la yeni bir projeye başlayacağıyla ilgili haberlere açıklık getiren Alkan, "Görüşmeler yaptık ama formatı açıklamam şimdilik doğru olmaz" dedi. Afrodit, Posta'ya verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Banu Alkan, şunları anlattı:

"Ben iki dizi yaptım ve bir daha da dizi yapmam. Çok önemli projeler geldi de yapmadım. Çünkü ben özgür bir insanım. Seyahatlerimi engelliyorsa dizi çekemem"

'Zaten setlere koşmaktan genç kızlığımı yaşayamadım. Şimdi genç kadınlığımı yaşıyorum. Zaten şöhretin en zirvesine çıktım. Bugün ölsem yüzyıl raflarda olurum. İmzamı çoktan attım. Filiz Akın, 40 yıldır çalışmıyor ama hala Filiz Akın"

132132

"TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR BAKANI OLMAK İSTERİM"

"Bir sanatçı toplumun önünde yarı milletvekili sayılır. Sanatçının kişiliği de topluma örnek olmalı. Toplumun önündeyseniz her şeye dikkat etmelisiniz ama siyaset başka bir şey. Bir gün mutlaka Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak isterim. Çünkü benim yapabileceğim bakanlık o.''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİbrahim Tatlıses'in gözyaşlarıİbrahim Tatlıses'in gözyaşları
Koronavirüse yakalanan Ayşenil Şamlıoğlu'ndan açıklamaKoronavirüse yakalanan Ayşenil Şamlıoğlu'ndan açıklama
Kanal D'nin yeni bombası! Aile komedisine az kaldı...Kanal D'nin yeni bombası! Aile komedisine az kaldı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

3 yıldır aranan firari böyle yakalandı

Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...

Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Korkunç olay! Telefona gelen mesajı görünce eşini bıçakladı

Bilim Kurulu Üyesi 'çok riskli' dedi ve uyardı: Böyle bir durum olursa...

Bilim Kurulu Üyesi 'çok riskli' dedi ve uyardı: Böyle bir durum olursa...

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

'1 aylık kazancımla bütün sülalene...'

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Yılın aşk bombası! Gözlerden uzak şekilde...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...

Yeşilçam'ın 'Şeytan'ı! Son hali inanılmaz...

Diğer Haberler

Koronavirüse yakalanan Ayşenil Şamlıoğlu'ndan açıklama

Koronavirüse yakalanan Ayşenil Şamlıoğlu'ndan açıklama

Mia isminin anlamı nedir? Mert Fırat ile İdil Fırat kızlarına Seyhan Mia ismini koydu! Seyhan Mia ne demek? İşte Mia'nın anlamı

İşte Mert Fırat'ın kızının ismi! Anlamı çok merak edildi!

Çağla Şıkel o soruları cevapsız bıraktı

Çağla Şıkel o soruları cevapsız bıraktı

Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'a şok! Özel mesajları ifşa oldu

Ünlü oyuncuya şok! Özel mesajları ifşa oldu

Martha Hunt'u görenler hasta sandı!

Görenler hasta sandı!

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Bir dönem fırtınalar estiren erotik film yıldızı Zerrin Egeliler'in son hali inanılmaz

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.