Banu Alkan'dan bomba açıklama: Bakan olmak istiyorum

Bülent Ersoy'la yeni bir projeye başlayacağıyla ilgili haberlere açıklık getiren Alkan, "Görüşmeler yaptık ama formatı açıklamam şimdilik doğru olmaz" dedi. Afrodit, Posta'ya verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Banu Alkan, şunları anlattı:

"Ben iki dizi yaptım ve bir daha da dizi yapmam. Çok önemli projeler geldi de yapmadım. Çünkü ben özgür bir insanım. Seyahatlerimi engelliyorsa dizi çekemem"

'Zaten setlere koşmaktan genç kızlığımı yaşayamadım. Şimdi genç kadınlığımı yaşıyorum. Zaten şöhretin en zirvesine çıktım. Bugün ölsem yüzyıl raflarda olurum. İmzamı çoktan attım. Filiz Akın, 40 yıldır çalışmıyor ama hala Filiz Akın"

"TÜRKİYE'NİN KÜLTÜR BAKANI OLMAK İSTERİM"

"Bir sanatçı toplumun önünde yarı milletvekili sayılır. Sanatçının kişiliği de topluma örnek olmalı. Toplumun önündeyseniz her şeye dikkat etmelisiniz ama siyaset başka bir şey. Bir gün mutlaka Türkiye'nin Kültür Bakanı olmak isterim. Çünkü benim yapabileceğim bakanlık o.''

