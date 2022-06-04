Banu Alkan'dan genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye olay sözler! "Kalın belleriyle taklit yapıyorlar..."

Eski manken, şarkıcı ve oyuncu olan Banu Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin dikkatini çeken ünlü isimler arasında yer almaya başladı. Son dönemin en popüler sanatçıları arasında yer alan Aleyna Tilki'ye gönderme yapan Alkan, söylemleriyle herkesi şaşırttı.

AŞK ATEŞİ ETKİNLİĞİNE DANSIYLA DAMGA VURMUŞTU

Aleyna Tilki önceki gün Cornetto için yaptığı Aşk Ateşi şarkısının etkinliğinde adeta coştu, coşturdu. Giydiği mini eteğiyle kıvrak danslar sergileyen Tilki, güzelliğiyle herkesin gözlerini kamaştırmıştı.

BANU ALKAN'DAN ŞOKE EDEN İFADELER

Aleyna Tilki'nin mini eteğiyle yaptığı dans sonrasında olay bir paylaşıma imza atan Banu Alkan, sözleriyle magazin gündemini resmen sarstı.

Alkan, "Evde oturup filmlerimi izliyorlar, o kalın belleriyle taklit yapıyorlar ama olmuyor bebeğim, kimse Banu Alkan olamaz üzgünüm." sözleriyle herkesi şaşırttı.

Alkan'ın bu sözleri sonrasında bazı kişiler olay yorumlarda bulundu. Paylaşımın altına bazı takipçiler Aleyna Tilki'yi savunarak, "Banu Alkan'dan haberi var mı acaba?" ve "Dünyada herkes Banu Alkan'ı takip ediyor galiba" şeklinde yorumlarda bulundu.



