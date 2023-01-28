Banu Alkan'dan güzellik sıralaması! ''Birinci ben, ikinci Hülya Avşar''

Bir dönemin aranan isimlerinden Banu Alkan şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kemal Yıldız ile büyük bir aşk yaşayan ve evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Banu Alkan şimdi de güzellik sıralamasını açıkladı...

''BİRİNCİ BEN, İKİNCİ HÜLYA AVŞAR''

Şimdilerde evlilik hazırlığı yapan Banu Alkan, katıldığı programda güzellik sıralaması yaptı. Alkan ''birinci ben, ikinci kesinlikle Hülya Avşar'' dedi.

BANU ALKAN EVLENİYOR

Sevgilisi Kemal Yıldız ile evlilik yolunda olduğunu da belirten Alkan, “Düğün hazırlıklarına başladık. Mayıs, haziran gibi düşünüyoruz.” dedi.

Aynı zamanda düğününü nerede yapmak istediğini söyleyen Alkan, “Daha evvel söyledik ama net mayıs ya da haziran şu an. Kemal İstanbul’da istiyor düğünü. Ben Fransa’da istiyordum bir otelde. Ama o İstanbul’da istiyor. Mekanı da kendi seçsin öyle değil mi?” İfadelerini kullandı.

